Giussano si rifà alla grande. Milano battuta di 18 punti

Eccellente prestazione del Giussano, che ha vinto per 67-49 contro il Milano Basket Stars. La formazione biancoblù è partita con le marce giuste e ha incrementato il vantaggio con lo scorrere del tempo. In evidenza in attacco Ivana Nikolova con 20 punti e Beatrice Olajide (foto) con 18. Un baluardo difensivo Magdalena Szajtauer, che ha catturato la bellezza di 11 rimbalzi. "Abbiamo avuto un buon approccio alla gara, togliendoci di dosso la pressione che ci aveva frenato al debutto contro Costa Masnaga – racconta coach Cico Sacchi – l’arma vincente è stata la difesa aggressiva, che ha concesso ad avversarie esperte e talentuose di realizzare solo 49 punti. Abbiamo avuto un’ottima mentalità, quella di lottare su tutti i palloni. La grande prestazione difensiva ci ha dato energia per attaccare nel modo giusto, con leggerezza, facendo le giuste scelte di tiro azzeccando un ragguardevole 50% di percentuale nelle triple". Nikolova ha fatturato 4/7, Olajide 2/3. Entrambe ben innescate dalla lucida regia di Francesca Diotti.

Un buon contributo è arrivato anche dalla panchina. Pure i problemi di falli di Szajtauer nella ripresa sono stati assorbiti bene grazie al lavoro di squadra. "Anche quando le milanesi hanno abbandonato la difesa individuale per passare a zona siamo rimasti tranquilli – dice sempre Cico Sacchi – il fatto di aver segnato da fuori alla prima azione ci ha dato fiducia. Abbiamo avuto solo un piccolo momento di stanchezza, ma nella globalità abbiamo controllato la gara per quaranta minuti. Non eravamo dei “brocchi“ quando abbiamo perso di trenta punti a Costa Masnaga e non siamo dei fenomeni adesso che abbiamo vinto agevolmente contro Milano Basket Stars. Dobbiamo solo avere sempre un buon impatto nelle partenze delle nostre gare".