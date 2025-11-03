Gli aironi tornano a volare. Agrigento rimane a terra

MONCADA AGRIGENTO

69

FABO HERONS MCT

87

AGRIGENTO Cagliani 21, Querci 4, Chiarastella 8, Disibio 8, Martini 15, Zampogna 9, Carta 3, Orrego 1, Viglianisi, Grani ne, Ambrogio ne. All. Cagnardi

MONTECATINI Rossi 5, Mastrangelo 16, Aukstikalnis 13, Chinellato 20, Giombini 6, Kamate 10, Dell’Uomo 6, Benites 5, Natali 3, Antonelli 3, Ricci. All. Barsotti

ARBITRI D’Amato, Fusari, Petruzzi

NOTE parziali 10-29, 28-53, 44-72

AGRIGENTO

Sarebbe sufficiente il dato delle percentuali al tiro da tre punti (ad inizio quarto periodo Agrigento stava tirando col 13 percento, mentre Montecatini con il 65) per spiegare la vittoria senza macchia della Fabo Herons Montecatini contro la Moncada Energy Agrigento, ma sarebbe un tantino riduttivo verso la prestazione dei Barsotti boys, la più solida vista finora in campionato. A Porto Empedocle non c’è mai stata partita, Natali e soci hanno subito preso il largo senza più voltarsi indietro e il 69-87 finale va persino stretto agli ospiti, capaci prima del garbage time finale di limitare a soli 44 punti in trenta minuti una squadra dai valori tecnici comunque non trascurabili come quella allenata da Cagnardi.

È grazie a un contropiede finalizzato da Chinellato che gli Herons mettono per la prima volta il naso avanti dopo le schermaglie iniziali. Aukstikalnis, con due giocate da campione vero, e Rossi corroborano il vantaggio e danno il via ad un parziale di 17-2 che lancia Montecatini sul +14 (6-20). L’ingresso di Kamate dà consistenza ai rossoblù sotto le plance e toglie ai locali l’unico appiglio per far male, dato che dai 6,75 gli uomini di Cagnardi spadellano (0/7 da tre nei primi 10’), mentre dall’altra parte il canestro è una vasca da bagno: segnano Chinellato e due volte Benites e il gap in favore degli "aironi" assume proporzioni importanti già alla prima sirena (10-29). Per Agrigento la situazione sembra già compromessa, Disibio però sblocca i siciliani da dietro l’arco e nonostante il time-out chiamato da Barsotti la Moncada piazza un altro mini-break che la riporta alle soglie della doppia cifra di svantaggio. Le 8 palle perse in un quarto e mezzo non aiutano la causa siciliana ma Disibio ormai si è acceso e dall’altra parte ora sembra esserci un po’ di confusione. Ci pensa Chinellato a mettere ordine: l’ex Avellino è ovunque, segna, calamita su di sé qualsiasi pallone venga sputato dai ferri (alla fine saranno 17 i rimbalzi per lui) e mette in ritmo i compagni (suo il visionario assist per la fondamentale tripla del 20-34 di Aukstikalnis).

Cavalcando l’ispirazione del suo numero 16 la Fabo riprende a macinare basket e chiude i venti minuti iniziali sul +25 dopo aver scollinato abbondantemente quota 50 punti segnati. Ad inizio terzo quarto gli "aironi" servono il doppiaggio: 4 punti filati di Giombini, rientrato sul parquet con ben altro piglio, propiziano il 30-62. Non sarà il massimo vantaggio rossoblù, perché i Barsotti boys arrivano anche a toccare il +35 a metà terzo periodo (33-68), contro un avversario ormai in disarmo. L’unico sussulto Agrigento lo regala in coda al match, vincendo 22-15 un quarto periodo buono soltanto per le statistiche.

Filippo Palazzoni