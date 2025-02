Gli altri anticipi. A segno la Virtus Roma. La Pielle piega Cassino. Leonzio trascinatore

La Montecatini targata Fabo ha fatto il suo dovere in quel di Rieti, piegando le resistenze di una stoica NPC in uno dei tre anticipi di serata del girone B di Serie B Nazionale. Dagli altri campi però sono arrivati risultati che non sorridono agli uomini di coach Barsotti. Nel derby laziale fra Latina e Virtus Roma sono gli uomini di Calvani ad avere la meglio (70-76) grazie anche a 15 punti dell’ex Matej Radunic. A pochi chilometri di distanza invece il match fra Virtus Cassino e Pielle Livorno ha visto spuntarla i labronici (71-73) al termine di quaranta minuti in cui gli uomini di Campanella si sono trovati spesso ad inseguire. Decisivio nel finale Ennio Leonzio.