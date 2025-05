Gli Angels pronti per la semifinale contro Fossombrone: sfida al PalaSgr

Pronti a una nuova battaglia. Gli Angels aspettano Fossombrone per gara1 di semifinale e sanno che avranno di fronte un avversario di valore, finito terzo in regular season alle spalle di Forlimpopoli e Santarcangelo. Si gioca sabato al PalaSgr alle 21. "Un avversario insidioso – commenta coach Alberto Serra – ma è normale che sia così visto che sono rimaste quattro squadre. Diciamo che, rispetto alla serie con Montegranaro, ci somigliano un po’ di più. Corrono, sono atletici, cercano di metterla sul ritmo: sarà un po’ come specchiarsi. La chiave? Avere meno pause mentali possibili. Quando si gioca ad alti ritmi un errore ci può stare, ma bisogna essere bravi a non commetterne due di fila".

La Dulca con Montegranaro si è aggiudicata una serie di quarti di finale tutt’altro che banale. "Siamo una squadra giovane, con più della metà dei ragazzi che non ha mai giocato partite come queste. Eppure, sono stati bravi non solo fisicamente e tecnicamente, ma anche a livello di mentalità e carattere, prendendosi le giuste responsabilità nei momenti importanti. Contro una squadra esperta come Montegranaro il banco di prova era importante e i ragazzi l’hanno superato in tutte le partite, anche quella persa alla ‘Bombonera’". Sono state gare equilibrate che hanno regalato segnali decisamente positivi. "Mi è piaciuto che siamo riusciti, difensivamente, a giocare per 40’ la nostra pallacanestro fatta di intensità e pressione – prosegue Serra –. In attacco abbiamo martellato bene la palla dentro per poi farla uscire. Abbiamo sempre ripreso il filo del discorso. Con Fossombrone sarà una serie tecnicamente diversa, noi vogliamo farci trovare pronti".

Gara2 si giocherà mercoledì 14 nelle Marche, eventuale terza a Santarcangelo sabato 17.