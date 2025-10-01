Gli Angels Santarcangelo ripartono con Davide Tassinari al timone

Gli Angels sono pronti ad affrontare la stagione 2025-2026 e ne approfittano per celebrare i 40 anni di presidenza di Maurizio Fabbri, uno dei più longevi numeri uno del panorama sportivo. "Cosa mi spinge a continuare? L’amore per la pallacanestro – dichiara il ‘pres’ – E dire che ho iniziato 50 anni fa, con la fondazione della Stella Adriatica a Rimini. Poi sono emigrato a Santarcangelo. Il ricordo più bello? Il raggiungimento della Dna nel 2010".

A guidare gli Angels di C ecco Davide Tassinari, tecnico di ritorno a Santarcangelo dopo una parte di carriera passata lontano dalla città. "Emozione incredibile, darò il 300% – dice il coach –. Per me è un grande stimolo. Guardiamo a partita dopo partita con l’obbiettivo di vincere ogni volta. In questo momento pensiamo a Osimo, poi alle successive". Gli Angels debutteranno sabato 4 proprio con Osimo al PalaSgr (ore 21).

Eugenio Rivali prosegue col percorso di recupero dopo l’infortunio al crociato di febbraio e presto potrà tornare a vedere il campo. Sono tanti i giovani presenti nel roster clementino, naturalmente con la presenza di senior di rilievo come i confermati Vandi e Saltykov. Oppure un nuovo arrivo come Giorgio Broglia, che avrà anche il ruolo di Responsabile dei partner del Santarcangelo Basket. Lo stesso Vandi, impegnato a dirigere le operazioni in campo, gestirà anche gli eventi della società, come la presentazione del settore giovanile e del minibasket di sabato prossimo (ore 18, PalaSgr).

Santarcangelo, che ieri ha ufficializzato l’arrivo di Dole tra gli sponsor, si occuperà anche delle Under 19 e Under 17 d’Eccellenza in collaborazione con Rbr. L’Under 17, vale a dire l’annata dei 2009-2010, sarà allenata da Simone Brugè e avrà in campo i due azzurrini Ronci e Ruggeri. Il capoallenatore dell’Under 19 sarà invece Filippo Calzolari, anche nello staff di coach Dell’Agnello per la Dole di A2. Ronci e Ruggeri, oltre a giocare in Under 17 e prima squadra Angels, disputeranno anche il campionato Under 19, dove sarà presente qualcuno già noto al grande pubblico del Flaminio come Assane Sankare. "Compatibilmente agli impegni con la A2 sarà presente", dichiara Calzolari.