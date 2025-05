Gli Angels vincono Gara1 di semifinale contro Fossombrone 75-65

Gara1 è degli Angels. La prima partita di semifinale con Fossombrone finisce 75-65, con la Dulca brava nel finire bene respingendo il recupero degli ospiti. È la stella designata dei clementini, Ilya Saltykov, a firmare un inizio a tutto gas sul 10-2. Poi sono le caratteristiche principali della squadra, intensità e difesa, a favorire l’allungo fino al 27-15 di fine primo periodo. Non è però una partita semplice e lo si vede fin dal secondo quarto, quando Fossombrone rosicchia i primi punti di svantaggio (37-33 all’intervallo). Di ritorno dagli spogliatoi i marchigiani addirittura la ribaltano (39-43) e di qui in avanti si va di sorpassi e controsorpassi, con la tripla di Macaru allo scadere del 30’ che firma il 48-48. È ancora l’esterno clementino a imbucare da lontano in avvio di ultimo parziale, con i compagni di squadre che lo seguono e con l’attacco che torna a essere brillante ed efficace. A 5’ dal gong è 65-56 e negli ultimi minuti gli Angels sono bravi ad amministrare il vantaggio senza rischiare fino al +10 conclusivo. Il tabellino: Goi 8, Giovannelli 4, Vandi 6, Ronci, Macaru 12, Benzi 2, Rossi ne, Bedetti 6, Mari 8, Frisoni, Lombardi 12, Saltykov 17. All.: Serra.

Gara2 si gioca domani alle 21 a Fossombrone, con arbitri Bastianelli di Pesaro e Boldrini di Fabriano. Per Santarcangelo è il primo matchpoint per raggiungere la finale. Nell’altra semifinale, nettissimo successo in gara1 degli imbattuti Baskers Forlimpopoli, che hanno superato Porto Sant’Elpidio 74-48 con 16 punti di Lorenzo Brighi.