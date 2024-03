Gli assi nella manica di Vigevano. Ecco chi è la sorpresa dell’orologio

Smith, Wideman e un gruppo di italiani solidi che sta puntando decisamente ai playoff. L’Elachem Vigevano che domani si affaccia al Flaminio non è una squadra arrendevole che aspetta placidamente di giocarsi le sue chance ai playout nella parte bassa del girone verde. Tutt’altro, è un gruppo in crescita che nella fase a orologio ha mostrato di saper battagliare ad armi pari anche contro corazzate che guardano alla Serie A.

Dopo il ko a Piacenza, i piemontesi hanno regolato Chiusi tra le mura amiche e soprattutto hanno sbancato Verona, giocando testa a testa anche la partita successiva, poi persa, con la Fortitudo. Per il momento la classifica dice ottavo posto solitario con 20 punti, due in meno di Treviglio e due in più della Luiss Roma, le uniche altre squadre con una posizione veramente in bilico. Coach Lorenzo Pansa ha tra le mani una formazione che ha il penultimo attacco del girone verde (78.5 punti) ma che sa essere incisiva. Prima di tutto coi suoi due americani.

Il miglior marcatore di squadra, con 16.4 punti, è la guardia Ike Smith, un classe ’97 che negli anni passati era in Finlandia e che sa essere produttivo per sé e anche per i compagni (3 assist). Il lungo da oltreoceano è Tyler Wideman, un 2.03 pescato in Israele e con trascorsi anche in Croazia e Ungheria. Per lui una produzione di 15.3 punti e 7.2 assist, fondamentale nel contesto della squadra. Il play è Filippo Rossi (6 punti e 3.2 assist), poi in quintetto anche Giacomo Leardini (5.2 punti) e Michele Peroni (8.5). Un nome conosciuto in casa Riviera Banca, quello di Peroni (che ovviamente porta il 66), arrivato come acquisto playoff nel maggio 2021 in B.

Non il solo ex della partita, perché dalla panchina, con grande produttività, esce anche Leonardo Battistini (11.1 punti e 7.5 rimbalzi), ala protagonista una vita fa in riviera in canotta Crabs. Tra i giocatori chiave di Vigevano, un posto particolare lo merita sicuramente Gianmarco Bertetti, play che arriva a segnarne 10 di media con 3.4 assist e che può cambiare il ritmo della partita (occhio al 10/24 da tre nella fase a orologio). Rimini affronta la prima di due partite casalinghe consecutive (l’altra è il recupero con Latina) con la consapevolezza di non poter sbagliare, ma pure con l’entusiasmo e la fiducia cha arriva da un periodo più che positivo.

Arrivati a questo punto del campionato e della fase a orologio, per la Rinascita centrare il filotto casalingo con chi sta nella parte bassa nel girone verde significherebbe a questo punto avere la quasi certezza di entrare nelle prime otto e di andarsi perciò a giocare dei playoff che, per come era iniziata la stagione, sembravano quantomai un obiettivo distante, troppo per le premesse con cui si era presentata ai blocchi la squadra biancorossa guidata prima da Ferrari e ora da Dell’Agnello.