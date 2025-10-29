Gli avversari di Rimini. Robinson e Cannon le bocche da fuoco
Entrambi segnano più di 15 punti di media a partita. In quintetto anche il 42enne Cinciarini
Subito una vittoria con Bologna, poi cinque sconfitte consecutive e, nell’ultimo turno, il ritorno al successo con Rieti. La Liofilchem Roseto ha scoperto in fretta quanto è dura la A2. C’è già stato un cambio di allenatore tra gli abruzzesi, col vice Francani a prendere il posto dell’esonerato Finelli. In campo, la squadra è guidata da una coppia americana play-centro di grande impatto, quella formata da Justin Robinson e Jalen Cannon (nella foto). Non proprio dei colossi nei rispettivi ruoli, col play alto 1.73 e il lungo 1.98. Entrambi segnano 15.6 punti a partita: Robinson tirando col 47% e portando alla causa anche 4.7 rimbalzi e 7.9 assist, Cannon col 77% da due, nessun tiro dall’arco in sette partite e 5.3 rimbalzi totali. L’attacco è il secondo di tutta la A2 per punti segnati (84.1), mentre la difesa è l’ultima (88.7 subiti).
Il primo quintetto, oltre ai due stranieri, può contare sul 42enne ex forlivese Daniele Cinciarini, uomo da 13 a partita col 43% da tre in posizione di guardia. Occhio poi ad Alessio Donadoni, ala piccola da 5.3 punti, e a Danilo Petrovic, ala grande che arriva a 8.6. L’ex della gara parte dalla panchina ed è Aristide Landi, ala-centro già protagonista con la maglia di Rbr nel 2022-2023. Con la Liofilchem, Landi produce 7.3 punti a partita con l’abituale tendenza ad aprirsi sull’arco. Elementi, fondamentali della rotazione sono anche Alessandro Sperduto, guardia da 9.7 punti e il play Antonino Sabatino (5.6). Minuti in campo anche per l’ala Timperi (2.9) e il centro Tsetserukou (2.1).
Continua a leggere tutte le notizie di sport su