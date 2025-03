Gli eroi dell’Estra sbancano Napoli. Missione salvezza ancora possibile

Napoli 70 Estra 74

BASKET: Pullen 17, Zubcic, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Biar ne, Saccoccia ne. All. Valli. ESTRA PISTOIA: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Saccaggi 16, Chiti ne, Novori ne. All. Okorn. Arbitri: Bartoli, Quarta, Capotorto. Parziali: 21-18, 43-36, 56-54.

Nel momento più buio della stagione è venuto fuori il cuore. Quella costruita a Napoli da quel che è rimasto dell’Estra è una vittoria capolavoro. Da veri eroi. Quell’abbraccio finale della squadra intorno a Okorn è la fotografia perfetta di questa giornata. L’Estra ha conquistato qualcosa di più di una semplice vittoria, ha fatto vedere che c’è ed è viva, un segnale forte per i giocatori, per i tifosi e per la società, dopo una settimana vissuta sulle montagne russe. In attesa di sviluppi sui possibili movimenti da parte dei giocatori e dello stesso tecnico, il Cda dovrebbe tornare a riunirsi nuovamente venerdì sera e non è da escludere qualche colpo di scena sul futuro di Rowan. Intanto festa grande a Napoli e poi al PalaCarrara, dove la squadra al rientro è stata accolta da 400 persone. La fiammella della speranza di poter raggiungere la salvezza è ancora accesa. Pistoia ha vinto di squadra, con il contributo di tutti, dei tre americani e del gruppo di italiani che ha messo in chiaro, se mai ce ne fosse stato bisogno, di poter stare in questa Serie A. Pistoia non ha mai mollato, inseguendo una Napoli svogliata e evidentemente troppo sicura di vincere. Due volte sotto in doppia cifra (l’ultima 41-30), Pistoia ha avuto semre la forza di rientrare. Decisivi a cavallo dell’intervallo Paschall e Cooke. Poi tutto si è deciso in volata. A due minuti dalla fine Cooke regala il vantaggio (70-71). Napoli pasticcia due volte, l’ultima sul 70-72 con una rimessa cestinata da Pullen. Fallo ancora su Forrest che fa 2/2 e chiude i conti. Poi sono lacrime di felicità per capitan Della Rosa e applausi per chi ci ha creduto scendendo fino a Napoli. Pistoia è viva.

Maurizio Innocenti