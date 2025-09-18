Gli Herons dalla Supercoppa al campionato: "Per vincere serve uno sforzo superiore"

La Fabo Herons Montecatini, fresca vincitrice della Supercoppa LNP, ha presentato ieri nella meeting room "Il Cavaliere" dell’Hotel Grotta Giusti a Monsummano Terme la stagione di Serie B Nazionale 2025-2026 ormai alle porte. Una stagione che per il club di Andrea Luchi è già iniziata in maniera trionfale ma il recente successo nella prima manifestazione ufficiale LNP non vuole distrarre dirigenza, staff e squadra da quello che è il vero obiettivo dell’annata che sta per iniziare, anche se un po’ di fisiologico orgoglio per la terza coppa messa in bacheca traspare dal numero uno rossoblù: "Noi Herons siamo un po’ ossessionati dal tempo che scorre: oggi sono 1559 giorni di vita e 124 partite vinte su 178, ovvero il 70 per cento. Quest’anno se riusciremo ad arrivare fino in fondo giocheremo 56 gare, l’anno scorso ne abbiamo giocate 53: sono numeri che se paragonati alla Serie B di 7-8 anni fa sono clamorosamente superiori e richiedono uno sforzo organizzativo da parte della società ma anche e soprattutto mentale e fisico da parte dei giocatori non da Serie B. Sono 49 i giocatori che nei 4 anni e mezzo di vita della società hanno vestito la nostra maglia".

Uno solo è invece l’allenatore che ha accompagnato la crescita degli "aironi" dal 2021 ad oggi, ovvero Federico Barsotti, il quale ha raccontato le sue sensazioni alla vigilia del primo turno di campionato, che vedrà la Fabo impegnata sul parquet della Rucker San Vendemiano: "Ci aspetta subito una partita complessa ma iniziare la stagione regolare con un trofeo in bacheca ci dà grande fiducia – ammette il tecnico termale – Già domenica nello spogliatoio ci siamo detti che avremmo dovuto resettare ma questo è più facile a dirsi che a farsi ma sono convinto che ci faremo trovare subito pronti. La grande differenza rispetto alla Serie B del passato è che non c’è veramente mai un risultato scontato: ogni avversario è di altissimo livello. L’anno scorso siamo stati un po’ neofiti di una regular season con tanti turni infrasettimanali, abbiamo dovuto capire come gestire il lavoro settimanale ma quando abbiamo corretto il tiro la squadra è cresciuta sempre di più fino ad arrivare a pochi minuti dalla Serie A2. Dovremo fare tesoro di questa esperienza".

Per farlo gli uomini mercato degli Herons non hanno voluto lasciare nulla di intentato e ha allestito un roster di prim’ordine, con il miglior straniero dell’ultima B e tre elementi reduci dalla Serie A2. Uno di questi, Yannick Giombini, si è già distinto aggiudicandosi il premio di MVP della Supercoppa: "Dopo le amichevoli estive ero un po’ preoccupato e ne ho parlato anche con il coach – ha ammesso l’ex Juvi Cremona a margine della presentazione – Invece è scattato qualcosa nell’ultima settimana e la squadra ha risposto alla grande. E’ stato il mio primo trofeo, un’emozione unica".

