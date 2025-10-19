Gli Herons ripartono. Ma senza incantare

fabo montecatini

87

LUXARM LUMEZZANE

76

MONTECATINI Rossi 6, Aukstikalnis 14, Natali, Chinellato 28, Giombini 12, Sgobba 14, Ricci 9, Mastrangelo 4, Dell’Uomo, Kamate, Antonelli, Benites ne. All. Barsotti

LUMEZZANE Piccionne 10, Siberna 16, Ivanovskis 6, Deminicis 9, Ohenen 8, Kekovic 13, Galassi 7, Angarica 6, Sipala 1, Hrstic ne, Festa ne, Valle ne. All. Ciarpella

ARBITRIBertuccioli, Paglialunga e Antimani

NOTE parziali 23-26, 45-46, 66-56

I problemi non sono tutti risolti, ma il successo per 87-76 sull’incerottata Luxarm Lumezzane permette intanto alla Fabo Herons Montecatini di riemergere dalle sabbie mobili e concentrarsi con un minimo di serenità sulle prossime due trasferte, a Fiorenzuola e ad Agrigento. Per coach Federico Barsotti e i suoi ragazzi però c’è ancora tanto da lavorare. Gli strascichi della sconfitta di Legnano a cui ha fatto più volte riferimento il tecnico montecatinese nel pre-gara si manifestano immediatamente: Le triple di Piccionne e Siberna lanciano sul +7 i bresciani, nettamente più sciolti rispetto alla Fabo. Sgobba riavvicina gli "aironi", la cui difesa in area somiglia più a un groviera: 26 punti subiti in 9 minuti non sono esattamente nella filosofia dello staff tecnico rossoblù, anche se Mastrangelo e Chinellato riescono a limitare i danni. Galassi annulla subito il primo vantaggio termale, Deminicis riporta la Luxarm sopra di un possesso pieno, poi si sveglia Aukstikalnis con 5 punti filati per la nuova parità (35-35) ma pur senza il loro top scorer Hrstic gli ospiti trovano sempre il modo di far male alla difesa montecatinese e costringono Natali e compagni ad una rincorsa continua. il jumper di Deminicis vale il +1 Lumezzane all’intervallo lungo.

La tensione fra gli uomini di Barsotti si taglia col coltello, ne nasce un avvio di ripresa confusionario nel quale però i padroni di casa riescono perlomeno a mettere qualche granello di sabbia nei meccanismi offensivi di Lumezzane, che dopo la "bomba" del 47-51 di Siberna segna solo un canestro in oltre sei minuti. Col passo della lumachina la Fabo piazza il suo primo vero break, un 19-2 con Sgobba e Giombini sugli scudi che spezza l’equilibrio e gira definitivamente l’inerzia del match in favore dei Barsotti boys. Lle percentuali al tiro di Lumezzane precipitano e gli Herons hanno tutto sommato gioco facile nel controllare la situazione nonostante una valanga di errori. Aukstikalnis, cercato poco e male, si improvvisa assistman per Sgobba che torna ad essere decisivo dalla panchina. Lumezzane improvvisa una zona 3-2 e la mossa funziona perché frutta ai bresciani un 7-0 di parziale (72-65). Con 5 minuti abbondanti ancora da giocare la Fabo capisce che non può scherzare col fuoco e allora Aukstikalnis decide di fare sul serio: doppia tripla in rapida successione che vale la fuga per la vittoria, Chinellato non può esimersi dall’imitarlo per conquistarsi i galloni di mvp del match: per lui 28 punti.

Filippo Palazzoni