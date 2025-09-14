Gli Herons volano in finale di Supercoppa. Aukstikalnis e Giombini stendono la Pielle

VERODOL PIELLE LIVORNO 90 FABO HERONS MCT 95

LIVORNO Bonacini 6, Leonzio 17, Ebeling 20, Gabrovsek 16, Kouassi 4, Venucci 14, Klyuchnyk 9, Lucarelli 4, Virant, Alibegovic ne. All. Turchetto

MONTECATINI Rossi 4, Ricci 8, Aukstikalnis 18, Chinellato 13, Giombini 19, Dell’Uomo 12, Sgobba 8, Natali 6, Kamate 5, Benites 2, Mastrangelo ne, Antonelli ne. All. Barsotti

ARBITRI Suriano, Mammola e Lanciotti

NOTE parziali 23-22, 43-47, 69-72

RAVENNA In finale di Supercoppa LNP di Serie B Nazionale alla fine Montecatini Terme ci sarà. Sfumata la suggestione del derby cittadino, sarà la Fabo Herons a rappresentare la città delle Terme nell’appuntamento che assegna il primo trofeo cestistico della stagione: appena la posta in palio si è alzata i dubbi del pre-campionato sono stati spazzati via da una prestazione solida, da quasi cento punti, nel segno di Aukstikalnis e Giombini, che è servita per sopraffare una Pielle Livorno data persino avanti nei pronostici della vigilia (95-90). Unico neo per Natali e soci i 90 punti subiti, ma c’è tempo per migliorare, a partire dalla finalissima di questo pomeriggio alle 17:30 in cui gli "aironi" ritroveranno Treviglio.

Quattro falli in nemmeno tre minuti certificano le difficoltà dei Barsotti boys nel contenere i granatieri labronici. La Pielle sprinta sul 6-2, Montecatini entra in punta di piedi nella partita e i biancoblù ne approfittano per portarsi a +5 grazie alla doppia giocata da copertina di Ebeling (stoppata su Aukstikalnis e poi tripla sul ribaltamento di fronte). Super Giombini non basta agli Herons: i viaggi in lunetta allargano la forbice in favore della Pielle, che sale 23-14. Quando però Natali e compagni si scuotono arriva un 12-0 di parziale a cavallo fra i primi due quarti che catapulta avanti di un possesso pieno la Fabo (23-26) e che coincide con l’ingresso sul parquet del giovane Kamate. Ebeling e Leonzio fermano l’emorragia ma Aukstikalnis nel frattempo è rientrato in campo e non fa prigionieri: due pennellate d’autore e una stoppata valgono il nuovo sorpasso Montecatini. Leonzio scalda i motori e con due bombe consecutive fa volare nuovamente a +5 (39-34) la Livorno biancoblù, poi commette il terzo fallo ed è costretto a tornare a sedere. Da lì in poi gli equilibri del match cambiano, con gli "aironi" che ne approfittano per salire in cabina di comando con un devastante break di 13-1, interrotto dall’unico piellino in doppia cifra, ovvero Michele Ebeling (14 punti all’intervallo).

Alla pausa lunga Natali e soci ci arrivano comunque davanti, con 47 punti all’attivo senza praticamente aver mai segnato da tre. Una buona abitudine che la Fabo riprende subito dopo l’intervallo e che in particolare riprende Aukstikalnis, autore dei primi due arcobaleni della ripresa. Oltre che letale da dietro l’arco Montecatini torna ad essere anche fallosa ed è grazie ai continui viaggi in lunetta che la Verodol rispedisce al mittente ogni tentativo di allungo rossoblù. I liberi sono la voce principale del fatturato offensivo livornese ma quando gli "aironi" riescono a distendersi e a sciorinare la loro pallacanestro la coperta per Turchetto e i suoi ragazzi è semplicemente troppo corta: in contropiede la squadra di Barsotti fa malissimo alla Pielle e si prende la doppia cifra di vantaggio con il nono canestro su nove tentativi di Giombini. Livorno insegue e prova a trarre energia positiva dall’uscita di scena per falli di Aukstikalnis, ma i canestri di Ricci e l’espulsione di Ebeling stroncano qualsiasi velleità di rimonta.

Filippo Palazzoni