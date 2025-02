Gli impegni con le Nazionali. Okorn sorride con l’Ungheria. La Lettonia di Silins batte la Spagna

Gasper Okorn e Karlis Silins tornano a sorridere con le rispettive nazionali. Nel primo atto delle qualificazioni ad Eurobasket 2025, entrambi hanno ottenuto due successi. Il tecnico biancorosso ha guidato l’Ungheria alla prima vittoria nel girone B contro l’Islanda e questa sera al PalaCalafiore di Reggio Calabria affronterà per l’ultimo impegno l’Italia già qualificata da fine novembre alla prossima edizione di Eurobasket. Vittoria anche per Silins che con la sua Lettonia ha battuto la Spagna anche se la sua prestazione non è stata mauscola: solo 9’ in campo con un tabellino che recita zero punti, 4 rimbalzi ed un assist. Silins potrà comunque rifarsi questa sera nell’ultimo impegno della nazionale lettone contro la Slovacchia.

Sul fronte societario prosegue con successo la partnership con Gonzaga University tanto che ci sono importanti novità in vista di questo 2025. Un lavoro portato avanti in maniera collegiale dal club, in particolar modo dal responsabile del settore giovanile Cristiano Biagini e dal direttore marketing Andrea Agazzani. Per questa estate il programma coinvolgerà un gruppo ristretto di sei studenti di Gonzaga University, che si dedicheranno nuovamente a progetti pratici con il Pistoia Basket.