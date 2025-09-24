Gli invincibili di via Elio Bernardi. Loto, un capannone come palestra: "E al momento del riscaldamento tutti a spostare i carrelli elevatori»

Si ritroveranno, dopo cinquant’anni, nel corso di un’allegra serata, oggi, nella palestra Zone Plus, quella di Davide Lamma. Cinquant’anni dopo gli ‘Invincibili’, almeno sul campo di casa, si ritroveranno per scambiarsi sorrisi, racconti. E per giocare ancora a basket. Visto che l’età media, rispetto al 1975, è superiore ai settant’anni, non ci saranno partite vere e proprio. Ma ‘Giri d’Italia’ e ‘Ventuno’. C’è chi, con una battuta, dice anche tre contro tre. Che in realtà sarebbe un ‘uno contro uno’, con la ‘zanetta’ d’ordinanza per muoversi con facilità. Battute a parte, quella della S. S. Loto è una bella storia. Una storia degli anni Settanta, quando le palestre non abbondavano (ora si sta un po’ meglio, ma fino a un certo punto) e anche la federazione chiudeva un occhio, dando l’agibilità a qualsiasi campo.

Della palestra, il campo-capannone della S. S. Loto non aveva nulla. Anche perché ora, al numero 11 di via Elio Bernardi – zona Santa Viola – ci sono una serie di garage. La struttura è rimasta. "Era un capannone di circa 600 metri quadrati – racconta Marco Donato, uno dei fondatori –. Il problema è che ospitava carrelli elevatori. E a 4,80 metri d’altezza c’erano dei tiranti".

Anche senza il tiro da tre, che in Italia sarebbe stato introdotto dieci anni più tardi, il rischio era che le conclusioni, con le parabole molto arcuate, sbattessero sui tiranti o sul soffitto. Anche per questo, in casa, la Loto era imbattibile. Per vincere bisognava conoscere bene i limiti di quel capannone che, non a caso, oggi è un’autorimessa.

"Arrivammo fino alla Prima Divisione – incalza Donato – battendo anche l’Ancora di Stefano Michelini". Alcuni allenatori d’eccezione, Carletto Negroni, che aveva vinto cinque scudetti con la Virtus, prendendo parte anche ai Giochi Olimpici e Giuseppe Benchimol. I dodici primi giocatori – per loro è pronta una speciale maglietta ‘The Originals’ – sono Paolo Vergnani, Stefano Bettinelli, Gabriele Giacobazzi, Stefano Stagni, Gilberto Zironi, Marco Donato, Paolo Folli, Paolo Piegaia, Giovanni Monti, Franco Sampaoli, Massimo Romeo e Bruce Goldman. Poi sarebbero arrivati Alessio ‘Ciccio’ Cantergiani, Giovanni Veneziale, Roberto Maccaferri e Marco Monti.

Bella squadra e tante leggende. Alcune reali. Essendo un capannone, con tanti carrelli elevatori, prima di ogni partita o seduta di lavoro, gli atleti si allenano spostando le stesse macchine. Poi la presenza di un americano in carne e ossa, Bruce Goldman, un ragazzone di 196 centimetri che studia veterinaria all’Università di Bologna. Bruce fa la differenza. "Come quella volte che, per giocare, nonostante avesse 38 di febbre, si mise in sella alla bici. Per raggiungere Imola. E vincere".

A proposito di Bruce: per tesserarlo, quelli della Loto, spedirono un dollaro negli States. E l’ingaggio di califfi del calibro di Negroni e Benchimol? Una pizza e via. La S. S. Loto resistette fino al 1981. Poi, la morte della mamma di Marco, Tommasina Tosello, che era la presidente della società, diede via alla diaspora. E mercoledì, dopo cinquant’anni, come in una ‘carrambata’, i ragazzi della Loto, gli Invincibili di via Elio Bernardi, si ritroveranno ancora. Stasera, in via dei Lapidari, dove c’è l’impianto di Davide Lamma.