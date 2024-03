Gli ozzanesi contro Jesi cercano la terza vittoria consecutiva. New Flying Balls a caccia del tris. Olimpia Castello per il primato Il primo weekend di marzo vede il focus sulla serie B con il match tra New Flying Balls e Jesi. In Interregionale si apre la seconda fase di campionato, con attenzione al big match tra Olimpia Castello e Montebelluna. Si inizia la mini-fase a orologio in serie C e si gioca la penultima di regular season in Divisione Regionale 1. Molteplici sfide in programma, con diverse squadre in lotta per la leadership nei rispettivi campionati.