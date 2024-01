Goldengas domina con il pacchetto lunghi. Il Pisaurum regge venti minuti poi si arrende

PISAURUM

67

GOLDENGAS

89

PISAURUM : Maiolatesi 8, Buzzone 7, Amati 2, Benevelli 2, Fabbri 7, Ridolfi ne, Guidi ne, Giunta 5, Vichi, Pipitone 20, Chiorri 3, Rossi 13. All. Surico.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Benzoni 5 Bracci 7, Brigato 19, Giacomini 5, Imsandt 10, Sanna 5, Casabianca ne, Arceci, Neri 8, Landoni 16, Medizza 14. All. Gabrielli.

Arbitri: Uncini e De Angelis.

Parziali: 16-23, 32-39, 51-69.

E’ una Goldengas troppo in salute e in forma per non avere la meglio su una generosa ma limitata nelle forze Pisaurum. La Gabrielli-band ha troppi centimetri, muscoli e classe per rischiare veramente sul parquet del Megabox. L’avvio è tutto un programma senigalliese: uno 0-10 che la dice lunga sulla voglia di Giacomini e soci di vincere questo match e di sfidare in anteprima il Loreto per il terzo posto in classifica. La batteria di lunghi composta da Landoni, Medizza e Brigato fa il buono e cattivo tempo dall’inizio della partita. Ottenendo anche l’effetto positivo di far risparmiare a Marco Giacomini molti minuti di regia, spesso sostituto dall’argentino Gustavo Imsandt con pantaloncini da giocatore di football proveniente dal sud America. La reazione pesarese si fonda quasi tutta sul tiro del solito Buzzone ma pian piano anche lui si deve arrendere al movimentismo di Brigato e ai centimetri di un Medizza più “Devil“ del solito. Brigato ha la continuità giusta, Landoni un tiro dalla distanza davvero vellutato. Il quinto in doppia cifra è il playmaker Imsandt. Partita chiusa.

E di conseguenza la Goldengas non può che imporsi contro il solo Vincenzo Pipitone ben presente sotto le plance. I pesaresi reggono fino al 20’ ma poi si devono arrendere non avendo altre frecce nelle faretre. Fatta eccezione per Filippo Rossi e la pattuglia di giovani composta da Maiolatesi, Amati e Fabbri. Al 20’ la partita pare ormai delineata (32-39) mentre al 30’ è addirittura terminata sul 51-69. Negli ultimi dieci minuti Gabrielli fa giocare tutte le sue risorse con Lorenzo Neri e Diego Benzoni, uomini in più per ogni tipo di battaglia. Surico si deve accontentare della voglia di Vincenzo Pipitone, in campo addirittura per 37,5 minuti giocando un match di voglia e desiderio. Nonostante la presenza del solito arbitro Uncini di Jesi, il più dannoso in assoluto tra quelli protagonisti quest’anno. Così la Goldengas ribadisce la voglia di salire in classifica anche ai danni di un Loreto che questa sera (ore 21 Pala Megabox) sfiderà il Bramante capolista in un derby che vale moltissimo in proiezione primi quattro posti in classifica; per candidarsi nel migliore dei modi alla seconda fase.

l.lu.