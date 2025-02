GOLF. All’Adriatic Club di Cervia grande prestazione di Santovito e Mazzotti

All’Adriatic Golf di Cervia ha fatto tappa il circuito Tecnofreight Golf Challenge. In palio due finali: per la categoria lorda al Croara Country Club mentre per quella netta al Golf Salsomaggiore Terme. La gara, giocata con formula a coppie, ha premiato quanti hanno unito alle qualità tecniche la migliore strategia. Nella categoria lorda, quella dei colpi effettivamente giocati, livello di gioco elevatissimo con alcuni dei migliori giocatori del circolo. Per ottenere il successo Simone Santovito e Michele Mazzotti hanno dovuto battere non solo gli avversari ma anche il par del percorso. I due, infatti, hanno completato le 18 buche da campionato in 69 colpi. In par Luigi D’Amico e Elia Accarrino.

Nella combattutissima categoria netta Andrea Nardella e Luca Zanzani (44) hanno superato di misura Luigi D’Amico con Elia Accarrino e Giuseppe Farneti con Rita Bandini, appaiati a quota 43 punti.

Andrea Ronchi