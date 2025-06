Grande, Simioni e Camara restano a Rimini. Ufficiale la conferma di coach Dell’Agnello

Rinforza le fondamenta, Rinascita Basket Rimini e, tra ufficializzazioni e conferme molto vicine, cerca di solidificare un gruppo che poi verrà puntellato dai nuovi acquisti. È stato confermato l’intero staff, con Luise e Calzolari assieme a coach Dell’Agnello anche per il 2025-2026. Intanto, sono molto vicini alla firma, oltre a Camara, anche Grande e Simioni, entrambi con parecchi pretendenti e richiesti con insistenza da diverse squadre di A2. Su Alessandro Grande, ad esempio, erano incalzanti le sirene da Livorno, che cercava un play-guardia con fantasia e grande capacità di mettere punti a referto. L’ex Agrigento ha fatto registrare 10.5 punti e 3 assist, cifre di grandissimo valore se pensiamo che sono state prodotte quasi sempre in uscita dalla panchina. Grande ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, si è incastrato alla perfezione con gli altri esterni biancorossi ed è stato fondamentale in tutto il percorso 2024/2025 di RivieraBanca. Un vero e proprio tesoro che la dirigenza non vuole farsi sfuggire, è per questo che la firma sul prolungamento di contratto pare imminente.

Oltre a Camara, sul quale ha speso alcune parole anche l’amministratore delegato Paolo Carasso al gala di mercoledì sera (trattative per il rinnovo in corso), il reparto centri dovrebbe essere completato da Alessandro Simioni. Anche per il lungo da Abano Terme, così come per Grande, incertezza sul possibile addio, con Forlì in pole position, ma ora la conferma sembra più vicina. Per Simioni 6.7 punti e 3.6 rimbalzi in regular season: cifre inferiori a quelle dell’anno precedente, ma con meno tiri e percentuali dal campo migliori. A livello di 4, dopo l’addio di Johnson e quello probabile di Masciadri, è atteso l’arrivo di Leardini, mentre appare probabile che l’americano sarà Mark Ogden, ex Fortitudo e Brindisi. Tra i piccoli tanto ruota attorno a Robinson. Se non dovesse restare, resta aperta un’eventuale ipotesi di straniero nel ruolo di ala piccola e di nuovo play italiano. Se invece dovesse rimanere, il reparto play-guardie resterebbe invariato rispetto all’anno scorso. La società intanto conferma ufficialmente lo staff tecnico. Con Sandro Dell’Agnello, saranno ancora sulla panchina biancorossa il vice, Sergio Luise, e l’assistente, Filippo Calzolari. "Sono entusiasta di continuare la collaborazione tecnica con Sergio Luise e Filippo Calzolari – commenta Dell’Agnello –. Sono stati due aiuti preziosissimi, sempre vicini e mai defilati, formando uno staff sempre unito e compatto in qualunque momento, e credo che i risultati raggiunti siano lì a dimostrarlo. Sono persone serie, competenti e di grande supporto sotto tutti i punti di vista. Siamo tutti molto motivati nel continuare a svolgere al meglio il nostro lavoro di staff con Rbr, dando il massimo come sempre abbiamo fatto nella scorsa stagione".

Loriano Zannoni