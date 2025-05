Grande successo per il Memorial Rodolfo Perini ai lidi ferraresi

Grande successo per il "Memorial Rodolfo Perini", organizzato da Vis 2008 e Vis Rosa e giunto alla sua seconda edizione. Il torneo, riservato a 27 gruppi minibasket provenienti da tutta Italia, si è svolto dal 25 al 27 aprile ai lidi ferraresi, ed ha visto la partecipazione di quasi 500 atleti dai 9 ai 12 anni, con 54 gare disputate sui campi da gioco di Comacchio, Lagosanto ed Ostellato. "Siamo molto soddisfatti di come è andata questa seconda edizione – confessa il presidente di Vis 2008 Filippo Bertelli –, abbiamo consolidato il successo dello scorso anno riportando ai nostri lidi tantissime squadre. Quest’anno abbiamo raddoppiato, da oggi partirà infatti il Torneo Salvi riservato alle categorie under 13 e under 14, che si chiuderà domenica 4 maggio. Ringrazio i comuni che ci hanno ospitato, così come la famiglia Vitali del Camping Florenz di Lido di Spina: personalmente sono felice di aver fatto conoscere la nostra costa e i nostri lidi a tante squadre che venivano da fuori Ferrara. Il ringraziamento più grande va alle famiglie che hanno accompagnato e supportato i propri figli in questa manifestazione". Quattro le categorie che si sono date battaglie nei tre giorni del Memorial Perini: negli Aquilotti Small il trofeo è andato alla Vis, secondo posto per Basket Olgiate e terza classificata Scuola Basket Ferrara; Aquilotti Big che hanno visto il trionfo di Guelfo Basket davanti a Basket Motta e Alfieri Torino; Esordienti Femminili con Basket Rosa Bolzano al primo posto, Vis al secondo e Progetto Ma.Go sul gradino più basso del podio; negli Esordienti maschili, infine, grande successo per Scuola Basket davanti a Vis e alle terze classificate Usob Bareggio e Universal Basket. Al Torneo Salvi sono attese 18 squadre, con la partecipazione di circa 300 atleti.

j.c.