Grande successo per la festa di fine stagione della Stosa Virtus Siena

La festa di fine stagione e della conclusione dell’attività della Stosa Virtus Siena è stata un vero successo di pubblico ed iniziative. Tantissimi i virtussini grandi e piccini presenti ieri a partire dal tardo pomeriggio in Piazzetta Don Perucatti per festeggiare un’annata positiva per il sodalizio rossoblù che proprio quest’anno festeggia i 75 anni dalla sua fondazione. Prima squadra, settore giovanile maschile e femminile e minibasket si sono così dati appuntamento tra qualche mese quando partirà la nuova stagione 2025/26.

Erano presenti alla serata anche molti giocatori della prima squadra che nonostante lo stop dell’attività arrivato già da alcune settimane hanno voluto presenziare dimostrando il grande attaccamento alla società ed il legame creato con l’ambiente. Ad inizio serata c’è stata la consegna da parte della società agli amici di Diego del ricavato ottenuto dalle donazioni dei tifosi in favore dello sfortunato ragazzo di Monteroni d’Arbia che dopo un brutto incidente in motorino sta effettuando un lungo e costoso percorso di riabilitazione. La Virtus aveva appoggiato l’iniziativa di crowdfunding degli amici e della famiglia ed ha voluto dimostrare la propria vicinanza al ragazzo, rappresentato nell’occasione dai suoi più cari amici.

Si è passati poi al momento clou della serata ovvero la celebrazione dell’addio al basket giocato di Gianmarco Olleia. La proiezione del video realizzato per l’evento in collaborazione con Radiosienatv ha emozionato tutti e un lunghissimo applauso ha accompagnato le parole del capitano, anche lui visibilmente commosso. Nel corso della serata la società rossoblù ha presentato anche il programma dei festeggiamenti per il 75º anniversario della fondazione. A partire dal mese di settembre 2025 la Virtus celebrerà la ricorrenza dei 75 anni con degli eventi dedicati e iniziative che coinvolgeranno anche tutta la città e le istituzioni, oltre a dirigenti, allenatori e giocatori del passato e del presente.

Prima di dare spazio alla musica si è svolta anche l’attesissima asta delle canotte indossate durante l’anno dai giocatori della Stosa. Grande battaglia, come era più che lecito attendersi, per accaparrarsi l’ultima maglia indossata da Gianmarco Olleia (nella foto), ma anche le altre canotte indossate sono state oggetto di sfida tra i tanti tifosi che hanno voluto assicurarsi un cimelio da collezione. Adesso ci sarà spazio per il mercato estivo e la programmazione dell’attività della prossima stagione con l’appuntamento fissato per la seconda metà di agosto quando ci sarà il raduno della Stosa 25/26.