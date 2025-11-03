Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Grande Virtus, ma il cuore non basta. Impresa sfiorata contro la capolista

Grande Virtus, ma il cuore non basta. Impresa sfiorata contro la capolista

Basket serie B Nazionale I gialloneri di coach Galetti sorprendono Latina e vanno vicino al colpaccio

di FEDERICO BOSCHI
3 novembre 2025
Il tecnico Gianluigi Galetti si fa sentire dagli arbitri dalla panchina

Il tecnico Gianluigi Galetti si fa sentire dagli arbitri dalla panchina

XWhatsAppPrint

LATINA

79

VIRTUS IMOLA

72

BENACQUISTA LATINA: Di Emidio 4, Pastore 2, Cipolla 13, Chiti 12, Gallo 13, Bakovic 16, Pellizzari 2, Simonetti 8, Nuohuocha 6, Palombo 3, Maiga. All. Gramenzi.

VIRTUS IMOLA: Baldi 12, Castellino 8, Mazzoni, Errede ne, Kucan 13, Tambwe 6, Melchiorri 15, Metsla ne, Pollini 13, Boev 3. All. Galetti.

Arbitri: Guarino di Campobasso, Marianetti di San G. Teatino (Ch) e Ricci di Perugia.

Note: parziali 27-22, 47-47, 61-63. Tiri da 3: Latina 7/27, Imola 7/20. Tiri da 2: Latina 23/48, Imola 19/37. Tiri liberi: Latina 12/19, Imola 13/23. Rimbalzi: Latina 50, Imola 32.

CISTERNA (Latina)

La migliore Virtus della stagione sfiora l’impresa in casa della capolista Latina, rischiando di fare saltare tutti i bookmaker, che pagavano a 8 il successo ospite.

Rinfrancata dai due punti incassati contro Loreto, Imola scende in campo con la giusta spregiudicatezza e sfrutta la pigrizia che caratterizza gli avvii dei pontini.

Resistere al rientro veemente della Benacquista, arrivando a -6 a 120’’ dalla fine, sulla tripla di Pollini va ben oltre le più rosse aspettative.

Peccato per quel 13 su 23 ai liberi e per qualche persa di troppo, ma si può guardare il bicchiere mezzo pieno.

Coach Galetti riparte con il quintetto piccolo, ma stavolta Boev viene preferito a Mazzoni per contrastare la forza fisica di Nuohuocha, schierato assieme a Gallo, Cipolla, Simonetti e Chiti.

Dopo il buon avvio ospite, con le triple di Kucan e Baldi, i padroni di casa piazzano un 12-3 ispirato da Chiti.

Il ritmo della partita è alto, si corre tanto e si difende poco e la Virtus Imola quando può alzare i possessi è ben felice: Castellino illumina (5 assist, tutti nel primo quarto) e Melchiorri finalizza il 24-20.

In avvio di secondo parziale Pollini e Kucan completano la rimonta a quota 34 al 15’ della sfida.

Le percentuali dei gialloneri sembrano quelle di mercoledì (65 da 2 e 50 da 3) e Latina si affida a Gallo e Begovic per chiudere in pareggio, tra lo stupore generale.

Gramenzi prova a mischiare le carte, inserendo Maiga con Nuohuocha, ma Imola riesce a sfruttare gli attacchi caotici di Latina arrivando anche al massimo vantaggio sul canestro di Tambwe (53-58) – recuperato in extremis, a differenza di Sacchetti, out – il migliore dei lunghi gialloneri.

Il vantaggio sulla terza sirena illude un po’, ma il trio Gallo-Cipolla-Bagovic sale in cattedra realizzando un parziale di 17-4 (da 61-63 a 78-67), che in cinque minuti mette in ginocchio la Virtus.

La voglia di provarci ancora c’è, i mezzi per farcela no, ma va benissimo così.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su