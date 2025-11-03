Grande Virtus, ma il cuore non basta. Impresa sfiorata contro la capolista

LATINA

79

VIRTUS IMOLA

72

BENACQUISTA LATINA: Di Emidio 4, Pastore 2, Cipolla 13, Chiti 12, Gallo 13, Bakovic 16, Pellizzari 2, Simonetti 8, Nuohuocha 6, Palombo 3, Maiga. All. Gramenzi.

VIRTUS IMOLA: Baldi 12, Castellino 8, Mazzoni, Errede ne, Kucan 13, Tambwe 6, Melchiorri 15, Metsla ne, Pollini 13, Boev 3. All. Galetti.

Arbitri: Guarino di Campobasso, Marianetti di San G. Teatino (Ch) e Ricci di Perugia.

Note: parziali 27-22, 47-47, 61-63. Tiri da 3: Latina 7/27, Imola 7/20. Tiri da 2: Latina 23/48, Imola 19/37. Tiri liberi: Latina 12/19, Imola 13/23. Rimbalzi: Latina 50, Imola 32.

CISTERNA (Latina)

La migliore Virtus della stagione sfiora l’impresa in casa della capolista Latina, rischiando di fare saltare tutti i bookmaker, che pagavano a 8 il successo ospite.

Rinfrancata dai due punti incassati contro Loreto, Imola scende in campo con la giusta spregiudicatezza e sfrutta la pigrizia che caratterizza gli avvii dei pontini.

Resistere al rientro veemente della Benacquista, arrivando a -6 a 120’’ dalla fine, sulla tripla di Pollini va ben oltre le più rosse aspettative.

Peccato per quel 13 su 23 ai liberi e per qualche persa di troppo, ma si può guardare il bicchiere mezzo pieno.

Coach Galetti riparte con il quintetto piccolo, ma stavolta Boev viene preferito a Mazzoni per contrastare la forza fisica di Nuohuocha, schierato assieme a Gallo, Cipolla, Simonetti e Chiti.

Dopo il buon avvio ospite, con le triple di Kucan e Baldi, i padroni di casa piazzano un 12-3 ispirato da Chiti.

Il ritmo della partita è alto, si corre tanto e si difende poco e la Virtus Imola quando può alzare i possessi è ben felice: Castellino illumina (5 assist, tutti nel primo quarto) e Melchiorri finalizza il 24-20.

In avvio di secondo parziale Pollini e Kucan completano la rimonta a quota 34 al 15’ della sfida.

Le percentuali dei gialloneri sembrano quelle di mercoledì (65 da 2 e 50 da 3) e Latina si affida a Gallo e Begovic per chiudere in pareggio, tra lo stupore generale.

Gramenzi prova a mischiare le carte, inserendo Maiga con Nuohuocha, ma Imola riesce a sfruttare gli attacchi caotici di Latina arrivando anche al massimo vantaggio sul canestro di Tambwe (53-58) – recuperato in extremis, a differenza di Sacchetti, out – il migliore dei lunghi gialloneri.

Il vantaggio sulla terza sirena illude un po’, ma il trio Gallo-Cipolla-Bagovic sale in cattedra realizzando un parziale di 17-4 (da 61-63 a 78-67), che in cinque minuti mette in ginocchio la Virtus.

La voglia di provarci ancora c’è, i mezzi per farcela no, ma va benissimo così.