Green Le Mura Spring sconfitto da Milano Stars in gara uno

Green Le Mura Spring 42Milano Stars 57

GREEN LE MURA SPRING: Cerri ne, Capodagli 3, Dianda 10, Tessaro 4, Morettini, Rapè ne, Geremei ne, Valentino, Chiti, Maffei 4, Michelotti 3, Paulsson 18. All.: Ferretti.

MILAN BASKET STARS: Bestagno 18, Cerri, Vujovic 5, Savini 27, Dell’Orto 1, Sangan, Shash 2, Polato 4, Santucci, Parma ne. All.: Fassina.

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo e Deliallis di Livorno.

Note: parziali 10-15, 20-25, 34-43.

LUCCA - Di fronte ad una bella cornice di pubblico il Green Le Mura Spring, esce sconfitto in gara uno con Milano. Biancorosse sempre costrette ad inseguire, mentre alle ospiti basta l’esperienza di Bestagno e della capitana Savini per portare a casa il risultato. A questo punto, sabato (alle 18, a Rogoredo), per passare il turno, servirà una vittoria con uno scarto di 16.

La prima a segnare è Savini dalla lunetta, mentre, per le ragazze di Ferretti, ci pensa Paulsson. Le lombarde provano il primo allungo con un libero di Bestagno e due punti di Polato. Il Le Mura ci prova con Capodagli, ma il quarto si chiude sul 10-15. Secondo periodo che inizia con un botta e risposta tra Savini e Dianda. Le ospiti, fanno un buon giro palla e si va al riposo sul 20-25.

Al rientro le biancorosse tentano di ricucire con Tessaro su assist di Paulsson, ma subito Savini ristabilisce le distanze. Ci prova Maffei in transizione, su lancio di Michelotti, ma questa volta è Vujovic che riporta Milano sul +5, con il terzo quarto che va in archivio sul 34-43. Nell’ultimo tempin le ragazze di Fassina controllano il match, mentre il roster di casa prova con Maffei e Tessaro a tornare sotto, ma la non ci riesce.

"Abbiamo visto la caratura di questa squadra dal vivo – ha commentato Ferretti – e sappiamo dove dobbiamo mettere un po’ più di attenzione, soprattutto in difesa. Devo dire che abbiamo concesso solo 57 punti ad una squadra veramente forte, anche se abbiamo sbagliato un po’ troppe occasioni in attacco, pagando il noviziato in questo tipo di partite".

Alessia Lombardi