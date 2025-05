Green Le Mura Spring sfida Milano Stars per la finale promozione in A2

Il Green Le Mura Spring, oggi, alle 18, si gioca l’accesso alla finale per la promozione in "A2". Dopo la prima gara di sabato scorso al "Palatagliate", le biancorosse affronteranno in semifinale degli spareggi nazionali per l’ammissione in "A2", a Rogoredo, il Milano Stars. Sarà una "mission impossible", visti i quindici punti di svantaggio rimediati in gara uno, ma il roster di Ferretti, proprio nel corso dei play-off, ha dimostrato che è capace di tutti.

Durante la settimana sono stati analizzati attentamente gli errori ed è proseguita la preparazione fisico-tattica per questo appuntamento peso importantissimo. Particolare attenzione è stata posta sulla difficoltà nell’esecuzione degli schemi a difesa schierata, sull’imprecisione in fase di realizzazione e sulla difficile marcabilità di Bestagno e Savini, autrici, in gara uno, rispettivamente, di 18 e 27 punti.

Coach Ferretti sa bene che l’importante è ripartire anche dagli aspetti positivi, come aver contenuto a 5 punti la fisicità del centro Vujovic, accreditata, finora, di 11 punti a gara e l’esplosività della play Dall’Orto che ne aveva, finora, fatturati 9 a gara. Gli allenamenti settimanali si sono concentrati alla palestra di Sant’Alessio per l’indisponibilità del "Palatagliate", impegnato con i play-off del maschile, ma anche più vicina come dimensioni al "Palamanzù" di Rogoredo, dove si svolgerà la gara di ritorno.

La società milanese ha messo a disposizione trenta posti per i tifosi biancorossi che arriveranno a Rogoredo per sostenere il Green Le Mura Spring in questo difficile appuntamento, senza far mancare il loro sostegno, nonostante la lunga trasferta.

"Sicuramente sarà una partita tosta – ha commentato la capitana Sofia Michelotti –. Milano è una squadra di esperienza e, per questo, sarà importantissimo partire con la giusta mentalità e intensità. Abbiamo avuto una settimana dove poter lavorare e aggiustare diverse cose, adesso non ci resta altro che giocarcela".

A dirigere il match saranno Andrea Bernardi di Cantù e Fabio Brambilla di Vimercate.

Alessia Lombardi