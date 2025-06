Green Le Mura Spring: sfuma la promozione in A2, ma si guarda al futuro

Green Le Mura Spring non è riuscito a centrare la finale per la promozione in "A2". Le ragazze di Ferretti hanno pagato a caro prezzo la sconfitta in gara uno al "Palatagliate", dove Milano ha prevalso di quindici. In gara due Michelotti e compagne sono partite subito con il piglio giusto ed hanno iniziato a mettere a segno canestri pesanti. Purtroppo, però, nonostante sia arrivata una vittoria importante non è bastata a ribaltare la differenza canestri. Un vero peccato, perché la stagione avrebbe meritato un epilogo diverso.

"Se avessimo capito in gara uno che lo scarto era così importante – ha commentato Ferretti – in finale ci saremmo andati noi. Non posso dire niente alle ragazze, perché hanno giocato come avevo chiesto: determinate, di squadra, da Spring. Ci fermiamo qui: nonostante la vittoria, vanno avanti le altre".

Ed è proprio da qui che il Green Le Mura Spring ripartirà per la prossima stagione. Quasi certa la conferma di coach Ferretti che ha gestito nel miglior dei modi il roster che sicuramente verrà rinforzato dalla "dg" Imma Gentile.

"Da questa bella esperienza ripartiremo il prossimo anno – si legge sul profilo Facebook della società – per fare sempre meglio. Perché il puntare ad una migliore categoria per la prima squadra serve soltanto per essere più attrattivi verso i giovani, per toglierli dalle strade, per mandarli a letto presto stanchi, ma felici; per insegnare loro tramite lo sport, il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari e la cultura del faticare per raggiungere gli obiettivi, nozioni che tanto servono nella vita sociale. Sperando che si accorgano di questo sforzo anche le grandi aziende del territorio che al nostro territorio tanto chiedono, costrette come sono a darsi patenti di sostenibilità ambientale per sopperire alla loro evidente ingombranza. Mentre al territorio servirebbe, invece, un aiuto a costruire una società migliore".

Adesso qualche giorno di riposo e, poi, si tornerà a lavorare per costruire un roster competitivo ed in grado di far bene anche nella prossima stagione.

Alessia Lombardi