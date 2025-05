Green Le Mura Spring supera Nicobasket e accede agli spareggi nazionali

Acqua dell’Elba Nicobasket 45Green Le Mura Spring 61

ACQUA DELL’ELBA NICOBASKET: Nerini ne, Tongiorgi, Salvestrini, G. Modini, Montiani 17, Rastelli ne, A. Modini, Pini 18, Bargiacchi 4, Giglio Tos 6, Federighi ne, Traore. All.: Rastelli.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri ne, Capodagli 13, Dianda 4, Tessaro, Morettini 3, Rapè ne, Geremei ne, Valentino, Chiti ne, Maffei 12, Michelotti 9, Paulsson 20. All.: Ferretti.

Arbitri: Cavallo di Siena e Collet di Castelnuovo Berardenga.

Note: parziali 4-16, 26-34, 40-47.

LUCCA - Il Green Le Mura Spring batte in gara 3 Nicobasket ed accede alla fase degli spareggi nazionali, dove affronterà Milano Basket Star, come prima classificata della Lombardia. Le biancorosse partono subito bene e smuovono il tabellino con Maffei, Michelotti che assieme a Dianda e Capodagli chiudono il periodo sul 4-16. Il secondo quarto inizia con le triple di Montiani, Capodagli e Pini in meno di un minuto; poi Dianda in penetrazione con il libero aggiuntivo, fino ad arrivare sul 26-34 con Paullson nel finale. Al rientro dagli spogliatoi Paulsson incrementa subito il vantaggio, grazie all’assist di Michelotti. Nico prova a tornare sotto con Montiani da due e Giglio Tos dalla lunetta che cercano di ricucire; ma Maffei, su scarico di Valentino, dopo un’azione prolungata, piazza la tripla del 30-41 e, alla fine, il terzo quarto termina sul 40-47. L’ultimo tempino inizia con una "bomba" di Montiani che porta a -4 lo svantaggio delle padrone di casa. Paulsson da tre su assist di Capodagli, però, ridà margine alle biancorosse che, poi, fissano il risultato finale sul 45-61. Green Le Mura tornerà sul parquet sabato 25 maggio (ore 18) contro Milano Star.

Alessia Lombardi