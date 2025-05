Green Le Mura Spring vince gara due contro Acqua dell’Elba Nicobasket

Green Le Mura Spring

63

Acqua dell’Elba

59

GREEN LE MURA SPRING: Cerri ne, Capodagli 8, Caredio ne, Dianda, Tessaro 14, Morettini, Rapè, Valentino 4, Chiti ne, Maffei 6, Michelotti 17, Paulsson 14. All.: Ferretti.

ACQUA DELL’ELBA NICOBASKET: Nerini ne, Tongiorgi ne, Salvestrini 7, G. Modini 2, Montiani 5, A. Modini 4, Pini 17, Bargiacchi 5, Giglio Tos 14, Federighi ne, Traore 5. All.: Rastelli.

Arbitri: Biancalana di San Giuliano Terme e Benenati di Cecina.

Note: parziali 14-23, 33-37, 48-45.

LUCCA - Il Green Le Mura Spring batte in gara due Acqua dell’Elba Nicobasket, giocandosi, così, il passaggio al turno successivo in gara tre, domani sera, alle 20.30 al "Palapertini" di Ponte Buggianese.

Le biancorosse, dunque, riescono a pareggiare la sconfitta dell’andata e ad allungare la serie alla "bella", grazie ad una partita vibrante, molto diversa da gara uno, con dodici cambi di vantaggio che ha appassionato fino in fondo gli spettatori del "Palatagliate". Il match inizia con un’azione insistita di Tessaro che subisce fallo in ingresso in area e realizza un 1/2. Nico non sta a guardare e blocca il tabellone con Modini. Paulsson approfitta di una distrazione della difesa per entrare da sinistra. La "bomba" di Tessaro porta ancora avanti le biancorosse, ma Montiani (da due e da tre) prova il primo allungo. Ci pensa Giglio Tos a far scappare le ospiti con due triple in meno di un minuto ed un libero con cui si chiude il periodo (14-23).

Il secondo quarto inizia subito con un botta e risposta Bargiacchi-Michelotti. Ci provano anche Modini, Valentino, Paulsson e Capodagli. Negli ultimi secondi è ancora Paulsson, da sotto (su assist di Maffei) e Capodagli che ricuciono fino al 33-37.

Dopo l’intervallo lungo, ci pensa subito Paulsson da sotto, ma risponde Salvestrini dalla media. Michelotti da oltre l’arco e Valentino sotto plancia riportano il Green in vantaggio. Prova a ricucire Bargiacchi dalla lunetta, ma si ferma ad 1/2; nei secondi finali è sempre Paulsson, su rimbalzo, che chiude il quarto sul 48-45. Nell’ultimo periodo, provano ad allungare ancora le biancorosse con Maffei, Paulsson e Capodagli, ma Giglio Tos fa 1/2 dalla lunetta. Michelotti fa bottino pieno in lunetta, poi è Tessaro che porta palla per far scorrere e si arriva al 63-59.

"Partita completamente diversa da gara uno – ha commentato Ferretti – , perché le dinamiche erano ben diverse; le ragazze sono state brave a non andare fuori partita quando loro hanno preso un buon vantaggio con le loro individualità. E a restare concentrate, a lavorare ai fianchi, a continuare a giocare uno contro uno e, possesso su possesso, siamo riusciti a portarla a casa".

Alessia Lombardi