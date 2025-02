Green Le Mura super. Sbancata San Giovanni

Cmb Valdarno 38Green Le Mura Spring 72

CMB VALDARNO: Tartaglia, Azzola 9, Bizzarri 4, Sontsa 15, Sposato 3, Campagnano 2, Tognaccini 1, Morandini, Stefanini, Chiosi, Viticchi 4, Musumeci. All.: Piccioli.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Capodagli, Caredio 2, Dianda 5, Tessaro 12, Morettini 6, Geremei 4, Valentino 15, Chiti 6, Michelotti 6, Paulsson 16. All.: Ferretti.

Arbitri: Filipovic di Siena e Sizzi di Prato.

Note: parziali 13-25, 21-39, 25-60.

SAN GIOVANNI VALDARNO - Ancora un successo per il Green Le Mura Spring che espugna il parquet del Cmb Valdarno con il secco punteggio finale di 72 a 38. Ottima la prestazione delle ragazze biancorosse che giocano in scioltezza, sempre efficaci in difesa e pericolose in attacco.

Il roster di coach Ferretti parte subito bene e piazza un 6-0 con Valentino e Tessaro che fa già intuire come sarà l’andamento generale del match. Ed il primo quarto va in archivio sul 13-25 a favore delle biancorosse, nonostante le padrone di casa provino a ricucire. Nel secondo quarto ci pensa Chiti ad andare subito a segno, seguita da Paulsson, con le valdarnesi che provano a rispondere con Viticchi e Sontsa, ma la seconda frazione si chiude sul 21-39.

Dopo l’intervallo le biancorosse rientrano sul parquet e piazzano un break di 0-18 che, in pratica, chiude il match, con il terzo quarto che scivola via sul 26-60.

Nell’ultimo periodo si gioca di contenimento, con il Green Le Mura Spring che gestisce bene l’ampio vantaggio e conquista questi due punti importanti.

"Le ragazze sono state brave fin da subito – ha analizzato Ferretti – : hanno indirizzato la partita sui nostri binari come avevo chiesto; quindi devo fare un bell’applauso a tutte quante. È l’ennesima dimostrazione che, quando tutte sono connesse, tutte vanno a canestro, anche a San Giovanni tanti i punti realizzati".

Il Green Le Mura Spring tornerà di nuovo sul parquet sabato 22 febbraio (ore 18.45) contro Acea Pink Terni.

Alessia Lombardi