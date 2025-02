Grinta e determinazione. Vigor Matelica show. Super vittoria a Viterbo

Stella Azzurra 77 - Vigor Matelica 94

STELLA AZZURRA: Bertollini ne, Di Croce ne, Moretti 18, Mavric 9, Velimirovic, Bertini 11, Meroi, Visentin 6, Albenzi, Casanova 1, Begic 27, Fokou 5.

MATELICA: Arnaldo, Rolli 5, Panzini 3, Pali ne, Mentonelli, Dieng 22, Morgillo 10, Zanzottera 28, Riccio 10, Musci 8, Eliantonio 5. All. Trullo

Note: parziali 18-30, 41-51, 61-79. Usciti per 5 falli: Visentin (Viterbo); Morgillo (Matelica)

Splendida vittoria esterna per la Vigor Matelica che passa di autorità sul campo della Stella Azzurra Viterbo. Una partita ai limiti della perfezione per i ragazzi di Trullo che sin dal primo quarto partono fortissimo trovando subito una grande fluidità offensiva. Viterbo viene investita dal ritmo dei marchigiani con Dieng e Zanzottera che prendono subito il controllo delle operazioni e firmano un parziale di 18-30. Nel secondo la Stella Azzurra prova una reazione ma la Vigor resta avanti di 10. Lo strappo definitivo arriva dopo l’intervallo, i padroni di casa non riescono a trovare una soluzione all’attacco, il ritmo resta altissimo e Matelica allunga.