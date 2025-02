Grinta Lube, vince ma con fatica. Biancorossi in trionfo al terzo set

lube cucine civitanova

3

prisma taranto

1

Cucine Lube Civitanova: Chinenyeze 11, Gargiulo 8, Loeppky 9, Boninfante 3, Lagumdzija 3, Bottolo 20, Balaso (L), Poriya, Nikolov 2, Dirlic 17, Podrascanin 1, Orduna. N.E. Bisotto e Tenorio. All. Medei Gioiella Prisma

Taranto: Held 10, D’Heer 9, Gironi 15, Lanza 10, Alonso 9, Zimmermann 1, Rizzo (L), Luzzi, Alletti 1, Hofer 1, Fevereiro 1, Hopt 1. N.E. Balestra e Paglialunga. All. Boninfante

Arbitri: Vagni (Pg) e Pozzato (Bz)

Parziali: 17-25 (25’), 25-11 (21’), 26-24 (31’), 25-22 (32’)

Note: spettatori 1748; Lube battute sbagliate 17, ace 5, muri 16, ricezione 52% (perfetta 21%), attacco 49%; Gioiella bs 16, ace 6, muri 8, 47% (19%), 41%.

CIVITANOVA

La Lube ha fatto tredici. In rimonta Civitanova si aggiudica il posticipo della terz’ultima di regular season, superando 3-1 Taranto. Dopo il ko a Modena, i biancorossi ripartono sfruttando il fattore campo (15 su 15 in stagione!) e aggiudicandosi una gara che, unita allo stop di Piacenza, di fatto consegna il 3° posto. Tanto più che la Lube ha una gara in meno, da recuperare giovedì a Padova. Affermazione sudata per i boys di Medei, perchè i salentini hanno giocato da penultima forza solo come coltello tra i denti, non certo per qualità. Da valutare le condizioni di Lagumdzija, infortunatosi, Mvp Bottolo.

Primo set. Come avevamo ipotizzato titolare l’ex Gargiulo. I salentini mostrano subito velleità bellicose piazzando 3 muri e issandosi sul 9-5. Diventa +5 sull’ace di Held. Sul 16-13 esce Lagumdzija che ricade su Held dopo un salto e dentro Dirlic. Gli ospiti continuano a sporcare e murare, Held (3 ace) beffa il neoentrato Nikolov e proprio Alex batte in rete: 17-25. Secondo set. La Lube apre a razzo. Immediato 8-2, Lanza si piglia 4 muri, gli ospiti crollano al 23% e scompaiono fino ad essere doppiati. Dirlic fa 3 block e 10 tutta la Lube! Riscatto biancorosso con un clamoroso 25-11. Terzo set. Il muro di Chinenyeze su Lanza vale il +3, poi Taranto ritrova il servizio e aggancia i biancorossi. Si va punto a punto, Lanza piazza il 23-24, Loeppky manda ai vantaggi. Ci pensa Bottolo, con due muri, a scacciare i fantasmi, prima astuto e mancino su D’Heer, poi su Lanza. Quarto set. Titolare Podrascanin. Adesso l’equilibrio è totale, punto di qui e punto di là fino a 17-17. Taranto tira fuori tutte le ultime energie per provare a strappare il punto ma Dirlic butta giù un cruciale 23-21 (formalizzato dal video check). Held batte lungo e regala il 24-22, Bottolo invece fa ace.

Andrea Scoppa