Gruppo Crosa, canestro beffardo alla fine. Sconfitta di un punto sul parquet fiorentino

Sconfitta ad una manciata di secondi dalla fine per il Follonica Basket nel campionato di Divisione 2.

La formazione targata Gruppo Crosa ha perso 61-60 sul campo fiorentino del Datavoice Sancat Basket Firenze con un canestro a sette secondi dalla fine. Partita giocata sul filo dell’equilibrio, con i fiorentini che hanno chiuso il primo quarto avanti 16-13, poi nel secondo quarto la sfida ha visto un leggero allungo del Sancat col quarto concluso 31-24 e il terzo 48-42.

Nell’ultimo quarto la formazione del golfo ha provato il tutto per tutto andando anche avanti con una difesa arcigna, ma quasi allo scadere un tiro della formazione di casa ha portato il controsorpasso; nulla da fare quindi per il Follonica Basket che resta in quart’ultima posizione con 12 punti.

Sconfitta per 79-63 invece per l’Argentario sul campo de Le Patrie Estrusca, con i santostefanesi che restano vice fanalino di coda del torneo con 4 punti.