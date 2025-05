Guelfo Basket rinuncia alla Serie C: riparte dalla DR2 per investire sui giovani

Nella vita come nello sport arriva il momento in cui vanno fatte delle scelte. Il Guelfo Basket dopo avere centrato la permanenza in serie C ai play out, ha deciso di alzare bandiera bianca.

Il club gialloblù rinuncerà alla categoria per iscriversi in DR2 (l’ex Promozione). Una scelta difficile ma ben ponderata da parte del presidente Marco Santini e dei suoi più stretti collaboratori. In Viale 2 Giugno è stato deciso di ripartire dal basso: "Nella prossima stagione – spiega Santini – per vari motivi gestionali, personali e organizzativi, non ci iscriveremo al campionato di Serie C ma faremo richiesta di essere inseriti in DR2. Questa categoria ci permetterà di fare giocare i nostri atleti dando un’impronta guelfese alla nostra società e di incentivare e investire ancora più risorse verso il settore giovanile guelfese, che è il fulcro e l’obiettivo più importante della nostra attività sportiva".

Solo qualche settimana fa il Guelfo Basket si era salvato brillantemente in sole due partite di partite di play out vincendo prima in viale 2 Giugno a Castel Guelfo e facendo altrettanto la settimana successiva a Pesaro. Una permanenza in categoria sudata e ottenuta stringendo i denti. Quando rinunci ad una categoria che ti sei guadagnato sul campo, è una scelta sempre molto dolorosa. Un momento in cui vedi vanificati gli sforzi fatti a tutti i livelli, dopo anni i gialloblù torneranno a giocare il campionato di Promozione mettendo in campi i ragazzi di Castel Guelfo. Una scelta coraggiosa: "Ringrazio Claudio Agresti per il lavoro di questi anni, lui insieme a tutti i giocatori dell’ultimo anno, ad eccezione dei giovani, non faranno parte del nostro progetto sportivo per il campionato 2025/2026".

Dopo undici stagioni nello staff dirigenziale lascia il suo incarico il direttore sportivo Marco Caprara: "Marco ci saluta per motivi famigliari, non sarà più il diesse del Guelfo. In questi 11 anni abbiamo lavorato fianco a fianco ottenendo grandi soddisfazioni e risultati sportivi. In bocca al lupo a Marco. Abbiamo chiuso la nostra esperienza in bellezza conquistando una grande salvezza in serie C che non era scontata".

I lavori per allestire la squadra che giocherà in Promozione sono già cominciati. L’obiettivo sarà fare crescere i giovani preparandoli per le categorie superiori. Poi chissà, un giorno sarà lo stesso Guelfo Basket a risalire il ranking del basket.