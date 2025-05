Guelfo Basket sfida Real Magnifico Pesaro per chiudere i play out e restare in serie C

Il Guelfo Basket questa sera (palla a due ore 18) giocherà sul campo del Real Magnifico Pesaro la seconda gara della serie play out. I gialloblù dopo avere vinto largamente il primo incontro, hanno la possibilità di chiudere i conti e giocare in serie C pure l’anno prossimo. La squadra di Claudio Agresti ha il punto decisivo sulla racchetta, un’opportunità da sfruttare per non andare a gara tre che si giocherebbe comunque al PalaGuelfo nel prossimo fine settimana. Santini e compagni devono sfruttare questa opportunità, per non correre rischi e andare a chiudere un campionato intenso e pieno di trappole. Fra regular season e play out, le due squadre si sono già affrontate tre volte, ed ha vinto sempre largamente la formazione guelfese.

Tre vittorie nette, senza appello dove è stato chiaro il valore di chi è sceso in campo, ma questi sono aspetti di cui non bisogna tenere conto perché nella post season i valori si azzerano. In gara uno giocata al PalaMarchetti i gialloblù l’avevano già chiusa dopo il primo quarto, poi nei restanti parziali hanno amministrato il punteggio senza correre pericoli e ruotando gli uomini a disposizione. Stasera a Pesaro c’è la possibilità di chiudere definitivamente la pratica e non pensarci più.

Il Guelfo Basket è finito ai play out solo a causa della classifica avulsa, con una vittoria in più la stagione sarebbe già finita da settimana e non ci sarebbe stato bisogno di giocare questa coda. L’obiettivo è vincere, salvarsi, e poi cominciare a programmare la nuova stagione dove ancora una volta in panchina dovrebbe essere Claudio Agresti.

Antonio Montefusco