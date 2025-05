Guelfo Basket vince contro Real Magnifico Pesaro e resta in serie C

REAL MAGNIFICO PESARO

76

GUELFO BASKET

78

REAL MAGNIFICO PESARO: Pozzolesi, Scavolini 10, Tombari 10, Reginato 20, Pagnini 8, Stazi 14, Sambuchi 9, Guidi, Dragomanni 5. All. Agostini.

GUELFO BASKET: Roli 4, Curione 16, Benedetti 2, Savino, Bergami 10, Carlone, Martini 13, Naldi 22, Castori 2, Santini, Febbo 9. All. Agresti.

Arbitri: Papalato e Marinò.

Note: parziali 18-28; 43-38; 57-63.

Missione compiuta. Il Guelfo Basket ha archiviato la pratica play out in sole due partite, dopo la sfida d’andata vinta in maniera larga, nell’incontro di sabato i gialloblù hanno prevalso in trasferta di sole due lunghezze con il punteggio finale di 76-78 contro il Real Magnifico Pesaro.

Ma questo è solo un dettaglio, contava solo vincere e la squadra di coach Claudio Agresti ha portato a casa così l’obiettivo stagionale, una permanenza non scontata in un campionato bello tosto, come quello di serie C, composto dalla maggiore parte da squadre marchigiana come Pesaro.

Una salvezza che poteva arrivare già in regular season, ma dove il Guelfo è stato condannato solo dalla classifica avulsa.

I gialloblù giocheranno in C pure l’anno prossimo e molto probabilmente in panchina ci sarà ancora l’allenatore Claudio Agresti, dopo una stagione comunque positiva nel complesso.

Antonio Montefusco