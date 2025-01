Guelfo: buono l’esordio di Reiner, ma non basta

ANGELS SANTARCANGELO 76GUELFO BASKET 64

ANGELS SANTARCANGELO: Goi 4, Giovannelli 14, Macaru 9, Benzi, Rossi 2, Bedetti 11, Mari 5, Lombardi 6, Saltykov 25, Baschetti, Frisoni, Rivali. All. Serra.

GUELFO BASKET: Reiner 18, Curione 6, Benedetti 2, Savino 2, Bergami 9, Martini 6, Naldi 8, Castori 3, Santini 10, Febbo, Carlone, Roli. All. Agresti.

Arbitri: Ricci e Ventura.

Note: parziali 17-12, 29-29, 56-48.

Il Guelfo Basket giocando una buona partita e facendo una discreta prestazione, non è riuscito nell’impresa di togliere punti ai romagnoli secondi in graduatoria con una partita persa in 14 uscite.

Dopo avere chiuso in parità i primi due quarti, dal terzo in avanti la squadra di casa ha preso il largo e per i guelfesi non c’è più stato niente da fare.

E’ arrivata una sconfitta onorevole, nelle file gialloblù buono l’esordio di Reiner che si è presentato subito segnando 18 punti nel match.

L’apporto di Reiner servirà per centrare la permanenza in serie C interregionale a patto però che tutti portino il loro mattoncino alla causa guelfese.

La classifica: Baskers 28; Santarcangelo 26; Fossombrone 22; Urbania 20; Porto Sant’Elpidio 18; Sutor Montegranaro 14; Robur Osimo, Pisaurum Pesaro e Taurus Jesi 12; Titano San Marino 10; Robur Falconara e Guelfo Basket 8; Real Pesaro 6; Cab Ancona 0.

