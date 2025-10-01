Hakuna Matata, più unite che mai: "Vogliamo un campionato di vertice"

Ancora più cariche e determinate dello scorso anno, le ragazze dell’Hakuna Matata San Pietro in Campiano, si stanno preparando per il loro secondo campionato in serie C-. Questa squadra è la dimostrazione di come l’amicizia e la voglia di divertirsi siano fondamentali nello sport, visti i risultati ottenuti nella scorsa stagione. L’Hakuna Matuta è infatti un gruppo di amiche che amano la pallacanestro e che nell’agosto del 2024 hanno potuto partecipare ad un campionato federale grazie all’aiuto della Nuova Virtus Cesena, che le ha fatte diventare loro affiliate. Partita dopo partita, le ravennati sono arrivate in semifinale, venendo beffate da Noceto: dopo la sconfitta di soli cinque punti all’andata è arrivato un pareggio nel ritorno e così è sfumata la finale con le cugine del Capra Team, poi salite in B. della scorsa stagione – spiega Veronica Cedrini, dirigente e da quest’anno giocatrice – sempre puntando a divertirci come primo obiettivo. Abbiamo infatti deciso di partecipare anche al campionato Csi, perché siamo un gruppo molto numeroso e così tutte quante potranno giocare molte partite. Per me sarà un’annata speciale, perché ritorno a giocare dopo tanti anni e lascio a Ivan Caffi il ruolo di allenatore. Continuerò comunque ad essere una dirigente insieme a Ivan Caffi e Federica Migani".

L’Hakuna Matata, che giocherà le gare casalinghe a San Pietro in Campiano il giovedì sera, è un’ottima squadra perché ha anche atlete come Morsiani e Chiabotto che hanno giocato molti anni in A2. "Il gruppo è sostanzialmente quello dello scorso anno, anche se c’è stato qualche innesto. Purtroppo non ci sarà Elena Bandini, che si è infortunata al ginocchio. Non vediamo l’ora di iniziare a giocare le partite ufficiali, perché abbiamo voglia di riscattarci dopo il finale di stagione dello scorso anno, quando per colpa di un pareggio, siamo uscite in semifinale".

Il roster dell’Hakuna Matata Playmaker: Nicole Cabiddu, Federica Migani, Francesca Porzio, Alice Sangiorgi Guardie: Veronica Cedrini, Angela Carluccio, Giannina Castellano, Elisa Chiabotto, Camilla Moretti Ali: Carlotta Balducci, Chiara Camporesi, Sofia De Donno, Matilde Guidi, Giulia Quercioli, Sofia De Donno Centri: Mara Bussi Shanti Dolimano Letizia Giunchi, : Daniela Morsiani Luca Del Favero