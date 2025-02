Halley a tutto gas nei Play In Gold: "Soddisfatto della prova a Viterbo"

Buonissima la prima della Halley Matelica nel Play In Gold. La squadra di coach Antonio Trullo, al completo grazie al recupero di Emanuele Musci, è tornata da Viterbo con una vittoria tutt’altro che scontata contro una squadra che aveva chiuso la prima fase al terzo posto nel girone. Il successo consente ai matelicesi di consolidare la seconda piazza in coabitazione con l’Italservice Pesaro e di dimezzare lo svantaggio rispetto alla leader Carver Roma, battuta a Recanati. Ora i biancorossi sono a -2 e si apprestano ad affrontare due gare interne contro l’Amatori Pescara e, poi, contro la leader capitolina.

"A Viterbo – dice il tecnico Trullo – abbiamo controllato sempre la partita, a parte quel passaggio a vuoto nel secondo quarto, in cui abbiamo concesso qualche tiro da tre di troppo, ma sono molto contento della prestazione su un campo dove hanno vinto in pochi". L’allenatore accoglie con soddisfazione anche il ritorno in campo di Musci, che domenica ha debuttato dopo l’infortunio e l’intervento alla mano. "Ci vuole tempo per ritrovarlo a pieno regime – spiega il coach – perché non gioca una partita ufficiale dal maggio scorso. Ad ogni modo ci ha dato consistenza sotto canestro, ora sta a me cercare di creare situazioni di gioco per coinvolgerlo di più e aiutarlo ad essere sempre più inserito nel nostro sistema".

m. g.