Halley capolista assieme a Pesaro: "Pensiamo al match a L’Aquila"

La Halley Matelica, piegando la Carver Roma, infila la quarta vittoria consecutiva e aggancia i capitolini in vetta al Play In Gold assieme all’Italservice Pesaro. Coach Trullo ha ritrovato Zanzottera (dopo l’infortunio), ma ha perso Eliantonio per un problema al ginocchio in via di valutazione. Domenica trasferta a L’Aquila: una gara che apre il ciclo di tre partite in otto giorni che può già dire tanto sul futuro biancorosso.

"Siamo contenti del successo contro Roma – spiega il tecnico della Halley – anche se resta un po’ di rammarico per non essere riusciti a farlo con qualche punto di vantaggio in più, visto che abbiamo avuto anche più di 20 punti di margine. Siamo un po’ scesi nel terzo e quarto periodo, quando loro invece sono saliti di intensità giocando molto spesso al limite del fallo. Abbiamo avuto qualche problema nel muovere la palla bene come fatto nel primo tempo. In ogni caso era importante vincere lo scontro diretto. Ora siamo primi con loro e Pesaro, andiamo avanti così. Le squadre del girone F stanno vincendo spesso contro quelle del nostro e anche domenica per noi a L’Aquila non sarà facile. Affronteremo una squadra che soprattutto in casa è molto pericolosa e gioca con grande intensità. Inoltre vanta un fattore campo importante: sarà una battaglia anche lì...".

m. g.