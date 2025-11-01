Halley, c’è il derby a Jesi: "Dobbiamo partire forte"

Un 1° novembre in campo per la Halley Matelica che oggi alle 21 è di scena al PalaTriccoli per sfidare la Pallacanestro Jesi. I locali, alla stagione d’esordio in B, hanno zoppicato nelle prime giornate, ma poi le due vittorie contro Bisceglie e Termoli hanno rilanciato le loro ambizioni. La formazione è guidata in panchina dal veterano Domenico Sorgentone, che nelle ultime due stagioni è stato l’allenatore della Halley Thunder Matelica in A2 femminile. La sua è una squadra tutta nuova, che sta cercando – passo dopo passo – di tracciare il proprio cammino per inserirsi nella lotta per i play off. Dunque, parliamo di un avversario ostico per una Halley di coach Antonio Trullo che resta imbattuta, ma è costretta a fare i conti con le perduranti assenze di Dell’Anna, Eliantonio e Mentonelli. "Jesi – dice il play Lorenzo Panzini – è una buona compagine, ha un quintetto con giocatori giovani di alto livello, basti pensare a Deri, che fino a un paio d’anni fa era a Ruvo e per il quale, senza infortuni, si prefiguravano livelli ben più alti della B. Ma occhio anche a Bagdonavicius, di cui i miei amici di Matera mi hanno parlato molto bene, e poi attenzione a un giocatore giovane come Mancini che ormai è un habituè di questa categoria. Sarà una squadra difficile da battere, dovremo essere bravi noi a partire forte sin da subito".

m. g.