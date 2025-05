Halley Matelica cade contro Bramante Pesaro: serie playoff sull'1-1

Si spegne sul libero del potenziale pareggio fallito a 9“ dalla sirena la grande rimonta della Halley Matelica, che cade al PalaMegabox (57-54) e si fa raggiungere dal Bramante Pesaro sull’1-1 nella serie dei quarti dei play off. Il verdetto è rinviato a gara3 in programma domani alle 19 a Castelraimondo. La sconfitta è maturata nel secondo quarto, specie per la brutta serata a livello offensivo. Tuttavia, nell’ultima frazione la squadra ha trovato la forza per rimontare e c’era quasi riuscita, perché a 9 secondi dalla sirena ha avuto il tiro libero del pareggio a quota 55, ma l’errore di Zanzottera ha permesso ai pesaresi di evitare il probabile overtime. "I tanti errori fatti – dice coach Antonio Trullo – non puoi permetterteli nei playoff. Potevamo chiudere la serie perché, nonostante una prova così, eravamo arrivati a giocarcela punto a punto. Ora, con qualche giocatore acciaccato, conta recuperare più energie possibili per gara3". La Halley ha schierato Arnaldo 8, Rolli, Panzini 7, Pali ne, Dieng 9, Morgillo, Mazzotti 2, Zanzottera 18, Riccio 5, Gaeta ne, Musci 5, Eliantonio. Per quanto riguarda il quadro dei play off si sono già qualificate per la prima semifinale il Loreto Pesaro che ha eliminato Ozzano e la Stella Ebk Roma che ha avuto la meglio su Recanati. Nella parte sinistra del tabellone, invece, dove c’è Matelica, sono andati a gara3 pure Carver Roma e Cagliari.

m. g.