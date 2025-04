Halley Matelica chiude il Play In Gold contro Esperia Cagliari: obiettivo vittoria

Domani alle 18 la Halley Matelica chiude il Play In Gold contro l’Esperia Cagliari. Si tratta di una partita - come quella di Roma con la Stella Ebk - che non ha risvolti di classifica per i matelicesi, visto che hanno già in tasca il primo posto di questa fase. "Penso che sarà comunque una gara vera – dice il diesse biancorosso Luca Usberti – in cui noi giocheremo per vincere davanti al nostro pubblico: è l’ultima sfida prima dei play off, che inizieranno poi a distanza di due settimane, per cui credo che ci sarà il massimo impegno. Ritengo, infatti, che sia molto importante arrivare alla post season con l’entusiasmo derivante da una vittoria".

Poi il direttore sportivo aggiunge: "Siamo contenti del risultato ottenuto finora, ci davano tutti per favoriti e credo che i ragazzi abbiano fatto un ottimo lavoro, sia loro che lo staff tecnico. È stato un campionato più difficile rispetto all’anno scorso, più livellato verso l’alto sia nel nostro girone che in quello laziale. Ci sono squadre con organici più completi e con più talento: averlo affrontato come abbiamo fatto noi in questo contesto è ancora più soddisfacente".

L’obiettivo del coach Antonio Trullo adesso è quello di programmare uno sbarco ai play off coi giocatori pronti soprattutto sotto il profilo fisico, visti i tanti problemi affrontati durante la stagione.

