Halley Matelica eliminata dalla Esperia Cagliari: 0-2 in semifinale playoff

Fine corsa per la Halley Matelica. I biancorossi salutano la stagione perdendo anche in Sardegna contro la Esperia Cagliari e, come dodici mesi fa, chiudono la serie di semifinale playoff della B interregionale con un amaro e inappellabile 0-2. Esce di scena una formazione vigorina che, a parte il secondo quarto, è parsa troppo giù di corda, un po’ come in gara1. Il resto l’ha fatto Giordano - l’asso argentino della squadra cagliaritana – che è risultato imprendibile tanto da realizzare 35 punti e mettere la firma su tutte le giocate più importanti dell’Esperia terminata 76-66 (35-31 a metà tempo).

Dopo l’intervallo la Halley di coach Antonio Trullo, a causa di un problema muscolare, ha perso anche il suo argentino, Tomas Zanzottera, fin lì il più continuo fra i biancorossi. Non sono bastati Riccio e Morgillo (15 punti per lui che rientrava dopo l’infortunio al polpaccio) per risalire la china, perché il quintetto di Cagliari ha ribattuto colpo su colpo, pur soffrendo il pressing disperato di Matelica nel finale, che però è valso al massimo il -5 (70-65), grazie ai liberi di Rolli a 57“ dalla conclusione. Il segno della resa è arrivato poco dopo con il tiro libero di Arnaldo che non ha preso nemmeno il ferro a 23“ dalla sirena. Una sirena che per la Esperia ha significato la meritata finale, per la Halley è diventata la mesta conclusione di una stagione che fino a qualche settimana fa sembrava poter avere connotati decisamente diversi.

m. g.