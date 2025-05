Halley Matelica in semifinale Conference Centro contro Esperia Cagliari

Per la seconda stagione consecutiva la Halley Matelica è tra le prime quattro della Conference Centro: quest’anno l’avversaria in semifinale sarà l’Esperia Cagliari, capace di andare a vincere gara3 sul campo della Carver Roma. I sardi sono stati anche capaci - nell’ultima giornata del Play In Gold - di sbancare il palasport di Castelraimondo. Dunque, un osso duro da digerire. Si comincia domenica in casa alle 19 con gara1; poi giovedì 29 maggio ci sarà il ritorno in Sardegna (ore 21), mentre l’eventuale "bella" si disputerebbe domenica 1 giugno di nuovo a Castelraimondo alle 19.

Intanto si valutano le condizioni di Ivan Morgillo (nella foto), fermatosi a due minuti dal termine della gara col Bramante per un risentimento muscolare al polpaccio. A proposito del match contro i pesaresi, il coach Antonio Trullo si dice soddisfatto: "È stata una vera partita da play off, d’altronde il Bramante è una squadra solida, che gioca insieme da anni e che ti fa giocare male con la sua pallacanestro sporca. Ben venga aver superato il turno – sono le parole del tecnico dei matelicesi –, questa sfida ci ha fatto capire che i play off sono un’altra cosa. Penso comunque che abbiamo meritato la vittoria; abbiamo giocato nettamente meglio rispetto a gara2 e forse anche rispetto alla vittoria di gara1. Ho visto i ragazzi molto concentrati: in attacco hanno appoggiato di più la palla sotto a Dieng che ci ha dato punti importanti e sono stati bravi nel procurarsi falli e realizzare i liberi con grande precisione. Bene così insomma, godiamoci la vittoria e poi iniziamo subito a pensare a Cagliari e a gara1 qui da noi, che sarà fondamentale vincere".

m. g.