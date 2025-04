Halley Matelica in vetta: vittoria decisiva contro Carver Roma

Grazie al successo di domenica sul campo della Carver Roma, la Halley Matelica guida ora la classifica con 4 punti di vantaggio sul trio Loreto-Recanati-Carver e con lo scontro diretto a favore nei confronti di tutte e tre le formazioni. Pertanto, ai ragazzi di coach Antonio Trullo basterà una vittoria nelle tre partite rimaste per chiudere il discorso "primo posto" del Play In Gold, magari già sabato nell’anticipo casalingo contro il fanalino di coda Nuovo Basket Aquilano. Anticipo richiesto dal Club in vista del turno infrasettimanale di mercoledì (prima della sosta pasquale) sul campo della Stella Ebk Academy Roma. È soddisfatto il tecnico dei matelicesi: "Quella che abbiamo vinto con la Carver – spiega coach Trullo – è una partita che al 90 per cento sarà determinante per il primo posto, per cui sono molto felice. Gli esteti del gioco sicuramente non saranno contenti per il modo in cui è arrivato il successo, ma vincere per noi, per la situazione in cui siamo, valeva veramente tanto. Ora pensiamo a recuperare gli acciaccati e a completare l’opera". Poi aggiunge: "Citando un vecchio film, a Roma siamo stati brutti, sporchi e cattivi, ma era quanto avevo chiesto alla squadra di essere, viste anche le condizioni fisiche che stiamo fronteggiando".

m. g.