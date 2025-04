Halley Matelica sconfitta da Esperia Cagliari, si prepara ai play off contro Bramante Pesaro

La Halley Matelica saluta il Play In Gold con un’altra sconfitta - la seconda di fila – e permette all’Esperia Cagliari di festeggiare l’accesso alla post season. I ragazzi di coach Antonio Trullo chiudono in testa, come si sapeva già da alcune settimane, e nel primo turno dei play off affronteranno il Bramante Pesaro, giunto ottavo a scapito dell’Attila Portorecanati. Le squadre ora hanno due settimane di stop agonistico. Devono pensare ad allenarsi bene per ricaricare le pile e, nel caso della Halley, hanno tempo per recuperare anche gli ultimi acciaccati: Eliantonio e Mazzotti. Il tecnico non è contento dell’atteggiamento mostrato nel match contro i sardi. "Se vogliamo vincere il campionato – dice – dobbiamo riprendere a fare quanto abbiamo fatto tutto l’anno. Non mi aspettavo una prova così con Cagliari, subendo 97 punti. Di buono c’è solo che ogni volta che abbiamo fatto una prestazione negativa - penso a Teramo e Porto Recanati - abbiamo poi reagito infilando una serie di vittorie consecutive. Ora, però, siamo nel momento in cui ci giochiamo tutto. Bisogna aumentare, non scendere di colpi, e dobbiamo capirlo in fretta, sennò non si va da nessuna parte". Gli altri accoppiamenti dei play off sono Carver Roma-Esperia Cagliari, Italservice Pesaro-Ozzano, Recanati-Stella Ebk Roma.

m. g.