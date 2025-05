Halley Matelica: sfida decisiva a Cagliari per la semifinale contro Esperia Olimpia

"Se siamo una squadra forte, che vuole andare in finale, ci dobbiamo rimboccare le maniche, recuperare energie e andare a Cagliari a prenderci la vittoria. Mi è già successo in passato: se siamo all’altezza di quello che vogliamo essere, ce la faremo". Parole di coach Antonio Trullo all’indomani del ko casalingo in gara1 contro l’Esperia Olimpia. La serie di semifinale si è messa male per la Halley Matelica, costretta ora a vincere in Sardegna – domani alle 21 – per evitare l’eliminazione diretta e giocarsela poi in gara3, di nuovo a Castelraimondo. Troppi errori - e qualche fischio arbitrale discutibile, che specie nel terzo quarto ha innervosito il fronte biancorosso - hanno condannato la Vigor all’inatteso ko. "Domenica abbiamo giocato bene nei cinque minuti iniziali dei due tempi – spiega Trullo – mentre nel resto della partita abbiamo commesso errori che abbiamo analizzato per non ripeterli". La squadra, che ha chiuso la sfida con Omar Dieng (foto) fermato dai crampi e Andrea Arnaldo (il migliore dei suoi) finito fuori per un problema fisico, deve poter contare su tutti gli effettivi. Peraltro, in gara1 non c’era Ivan Morgillo, alle prese con un guaio muscolare al polpaccio. E la sua assenza nel reparto "lunghi" si è fatta sentire. Lo staff biancorosso della Vigor sta facendo di tutto per recuperare ognuno di loro in vista di questa decisiva trasferta.

m. g.