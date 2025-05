Halley Matelica sfida Esperia Cagliari in semifinale di serie B interregionale

Dopo una settimana di pausa per ricaricare le pile dopo le fatiche della serie contro il Bramante Pesaro, la Halley Matelica è pronta ad affrontare un’altra battaglia. Sulla strada verso la finale trova oggi alle 19 (al palasport di Castelraimondo) l’Esperia Cagliari, che nei quarti di finale ha fatto fuori la Carver Roma. I sardi hanno già saputo mettere in difficoltà la formazione matelicese, facendola soffrire in casa propria e vincendo il match di ritorno nell’ultima giornata di Play In Gold. È vero che i ragazzi di coach Antonio Trullo (nella foto Gianpaolo Riccio) in quella occasione avevano già tirato i remi in barca, avendo blindato da settimane il primo posto in classifica. Stavolta, dunque, sarà tutta un’altra musica. In ogni caso la squadra di coach Federico Manca può contare su una pattuglia di giocatori importanti per la categoria: il "pericolo pubblico" numero 1 è l’argentino Marco Giordano, play guardia con raggio di tiro infinito, che viaggia in stagione a 16,1 punti di media a partita. In dubbio la presenza dell’ala Alessandro Potì (per l’ex Ancona 11,6 punti a partita), fuori per infortunio da diverse settimane, mentre sotto canestro non mancano tonnellaggio ed esperienza con il trio composto da Edoardo Maresca (11,8 punti a gara), Iba Thiam (10,5 punti a sera) e dal fabrianese Riccardo Bartolozzi (9,4 punti ad allacciata di scarpe). Insomma parliamo di una squadra talentuosa, che ha tutte le carte in regola per poter dire la sua fino in fondo: d’altro canto non si arriva per caso in semifinale in un torneo difficile come la serie B interregionale. Biglietto d’ingresso: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto per abbonati e ragazzi tra 14 e 17 anni); i minori di 13 anni e i tesserati del settore giovanile della Vigor entrano gratis. La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook della Vigor Halley. Gara2 di semifinale si giocherà giovedì alle 21, a Cagliari.

m. g.