Halley Matelica sfida il Bramante a Pesaro per gara2 dei quarti di finale play off

Domani alle 21 la Halley Matelica torna in campo a Pesaro per affrontare gara2 contro il Bramante. Siamo nei quarti di finale play off e i ragazzi di coach Antonio Trullo sono avanti 1-0, avendo vinto il match d’esordio, sabato scorso, al palasport di Castelraimondo. "La prima di play off in casa è sempre una partita insidiosa da affrontare – dice l’allenatore della Halley –, ora pensiamo a recuperare energie e proviamo a fare una prestazione gagliarda pure da loro, dove sarà molto dura". In ogni caso, con i rientri di Eliantonio e soprattutto Mazzotti (che si era infortunato al ginocchio proprio nel match d’andata di regular season contro i pesaresi, a ottobre), è una squadra finalmente al completo – quella vigorina – e in gara1 ha dimostrato di essere decisamente dentro la serie. "Sappiamo che adesso le partite saranno tutte difficili – aggiunge coach Trullo – perché ai play off arrivano le migliori e il Bramante è una squadra che gioca insieme da anni, ha gente con esperienza di serie A come Ferri che sa giocare sfide del genere. Sono contento del ritorno di Mazzotti, anche se appare chiaramente indietro di condizione: avrebbe bisogno ancora di un mese per tornare al top. L’importante, comunque, è che chi entra dia qualcosa alla causa". Per la trasferta a Pesaro il Club ha organizzato un pullman di sostenitori. La partenza è prevista alle 19 dal piazzale del supermercato Lidl. Il prezzo è di 15 euro (l’ingresso al palasport invece è di 5 euro). Infoline: 338 4039148.

m. g.