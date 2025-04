Halley Matelica sfida Nuovo Basket Aquilano per il primo posto nei playoff

Primo match point per la Halley Matelica che alle 21 di oggi a Castelraimondo ospita il fanalino di coda Nuovo Basket Aquilano con un solo obiettivo: vincere per acciuffare matematicamente il primo posto e avere poi un paio di settimane a disposizione per preparare al meglio i playoff senza l’assillo di dover a tutti i costi fare risultato nelle ultime due giornate del Play In Gold.

Tuttavia, anche i ragazzi di coach Francesco Barilla non possono fallire questo match: con 6 punti da recuperare al terzetto Stella Ebk, Bramante Pesaro e Cagliari (a tre partite dalla fine), i biancoblu devono vincere sempre per entrare nei play off. All’andata gli abruzzesi crearono più di un grattacapo alla Vigor. Del resto il roster aquilano non manca certo di qualità. I due giocatori da temere di più sono i due lunghi: l’ala argentina Leandro Cecchi (14,8 punti a partita) e il pivot dalle mani educate Alessandro Vigori (14,3 punti a gara).

"L’Aquila è una squadra difficile da affrontare – dice il play Lorenzo Panzini – e non bisogna sottovalutarla. Dobbiamo giocare come sappiamo per una vittoria che sarebbe fondamentale per garantirci il primo posto".

Biglietto d’ingresso: 10 euro (ridotto 5 euro, 14-17 anni), mentre minori di 13 anni e tesserati del settore giovanile della Vigor entrano gratis. La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook della Halley Matelica.

m. g.