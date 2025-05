Halley Matelica vs Bramante Pesaro: Inizia la Caccia alla Promozione in Serie B Nazionale

L’attesa è terminata. A poco meno di due settimane dal termine del Play In Gold, la Halley Matelica inizia la caccia alla promozione in serie B Nazionale ospitando oggi alle 19 il Bramante Pesaro per gara1 dei quarti di finale play off. Si gioca al meglio delle tre partite, con gara2 in programma giovedì alle 21 a Pesaro ed eventuale gara3 domenica prossima alle 19 a Castelraimondo.

È una sfida classica ormai, quella fra Halley e Bramante, dal momento che le due squadre - nell’ultimo decennio - si sono ritrovate spesso a battagliare per gli stessi obiettivi. Sarà così pure stavolta, con la squadra di coach Massimiliano Nicolini che, pur partendo dall’ottavo posto della seconda fase, ha le armi giuste per poter mettere in difficoltà chiunque, come ha dimostrato nella partita di andata di regular season quando ha battuto i biancorossi di coach Antonio Trullo.

Parliamo, infatti, di un avversario che ruota sostanzialmente a nove uomini, i quali, a turno, sanno essere tutti determinanti. La squadra pesarese è solida in difesa (miglior reparto del campionato con 65,6 punti a partita concessi), ma un po’ incostante in attacco (ha infatti il peggiore reparto offensivo tra le dodici formazioni che hanno partecipato al Play In Gold con 65,9 punti segnati per match). In ogni caso il suo roster è un mix di esperienza e freschezza, con un nucleo consolidato da anni che la rendono una mina vagante pericolosissima. Dunque, da non sottovalutare.

Biglietto d’ingresso: intero 10 euro, ridotto 5 euro (abbonati e ragazzi tra 14 e 17 anni); i minori di 13 anni e i tesserati del settore giovanile della Vigor entrano gratis. La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Club matelicese.

m. g.