Halley, oggi esame con la Stella Roma. Trullo: "Ci attende una gara insidiosa"

Primo turno infrasettimanale del Play In Gold per la Halley Matelica, che oggi alle 21 torna davanti al proprio pubblico per affrontare la Stella Ebk Roma. Un match difficile da interpretare per i biancorossi che saranno in formazione rimaneggiata viste le assenze di Eliantonio e Mentonelli, per il quale si attende il responso sull’infortunio al ginocchio patito domenica a L’Aquila. Inoltre la Stella Ebk è una squadra da prendere con le molle: ha tutte le caratteristiche per essere la mina vagante del torneo. Lo conferma pure coach Antonio Trullo: "Parliamo di una compagine in crescita, capace di mixare senior e under, con tre giocatori che hanno una lunga esperienza di serie A alle spalle: sarà una gara molto difficile".

Con la vittoria di domenica in Abruzzo la Halley ha confermato il suo primo posto in classifica assieme all’Italservice Pesaro, che è andata a vincere in casa della Carver Roma, ora attardata di due lunghezze rispetto alla coppia di testa. "Di tutto ciò non riesco a gioire appieno – conclude coach Trullo – per via dell’infortunio di Mentonelli: speriamo che non sia nulla di grave. Anche perché ci aspetta una settimana piuttosto intensa".

Domenica infatti la Halley sarà impegnata addirittura in Sardegna (ore 17) contro l’Esperia Cagliari. m. g.